UP Police Recruitment 2022: यूपी पुलिस में 26 हजार पदों पर भर्तियां जल्द, जानें कब आएगा नोटिफिकेशन?

सार UP Police Recruitment 2022: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) द्वारा इस भर्ती के माध्यम से यूपी पुलिस विभाग में कांस्टेबल और फायरमैन के कुल 26 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी।

UP Police Recruitment 2022: सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी सामने आई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) जल्द ही कांस्टेबल और फायरमैन के पदों पर बड़ी भर्ती का आयोजन करने वाला है। भर्ती के लिए सभी जरूरी विभागीय प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। जल्द ही इसके लिए आधिकारिक अधिसूचना और आवेदन की तारीखें जारी की जा सकती हैं।



UP Police Recruitment 2022: टेंडर के लिए आवेदन आमंत्रित

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर के परीक्षा के आयोजन के लिए कंपनियों और परीक्षा एजेंसियों से टेंडर मांगे हैं। टेंडर के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 27 जनवरी 2022 तक है। इस नोटिफिकेशन को UPPBPB की आधिकारिक वेबसाइट Uppbpb.gov.in पर जा कर देखा जा सकता है। टेंडर लेने वाली कंपनी ऑनलाइन आवेदन, प्रवेश पत्र, परीक्षा, परिणाम समेत अन्य सभी कार्य देखेगी।



UP Police Recruitment 2022: 26 हजार से अधिक पदों पर भर्ती

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) द्वारा इस भर्ती के माध्यम से यूपी पुलिस विभाग में कांस्टेबल और फायरमैन के कुल 26 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें कांस्टेबल के 26,210 और फायरमैन के 172 पद शामिल हैं। खबरों के अनुसार इस भर्ती के लिए आवेदन की तारीखें फरवरी के महीने में जारी की जा सकती है। इस भर्ती के लिए लगभग 20 लाख आवेदन आने की उम्मीद की जा रही है।



UP Police Recruitment 2022: कैसे देखें टेंडर का नोटिफिकेशन?



1. सबसे पहले UPPBPB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।



2. अब होम पेज पर दिखाई दे रहे कांस्टेबल और फायरमैन भर्ती से जुड़े टेंडर के लिंक पर क्लिक करें।



3. अब आपके सामने की स्क्रीन पर नोटिफिकेशन एक पीडीएफ के रूप में प्रदर्शित हो जाएगा।



4. इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लें और आगे की जरूरत के लिए इसे डाउनलोड भी कर लें।