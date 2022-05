{"_id":"6274929d1721104c947f842e","slug":"up-police-recruitment-2022-notification-is-expected-to-be-issued-in-june-if-you-have-to-participate-in-it-then-keep-these-certificates-ready-safalta","type":"story","status":"publish","title_hn":"UP Police Recruitment 2022 : जून में है नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद, इसमें लेना है हिस्सा तो इन सर्टिफिकेट्स को रखें तैयार","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"सरकारी नौकरियां","slug":"government-jobs"}}

Media Solution Initiative Published by: पीआर डेस्क Updated Fri, 06 May 2022 08:44 AM IST