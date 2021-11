UP Police Constable Recruitment 2021: SI के बाद अब सिपाही के 25,000 पदों पर होगी नई भर्ती, जान लीजिए किस योग्यता वाले उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन

उत्तर प्रदेश में सब-इंस्पेक्टर (SI) नागरिक पुलिस, अग्निशन अधिकारी द्वितीय, प्लाटून कमांडर एवं पीएसी के 9,534 पदों के साथ ही पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय, सहायक पुलिस उप-निरीक्षक लिपिक एवं सहायक उपनिरीक्षक लेखा पदों के लिए लिखित परीक्षा जारी है। 9,534 पदों के लिए लिखित परीक्षा का एक चरण हो चुका है। यह परीक्षा 12 नवंबर 2021 से शुरू हुई है और दो दिसंबर तक चलेगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के युवाओं अलावा यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड जल्द ही 25,000 सिपाही पदों पर भी भर्ती आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए भर्ती बोर्ड की ओर सरकार को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि भर्ती की मंजूरी मिलते ही बोर्ड इस भर्ती का भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। जानकारी के मुताबिक सिपाही भर्ती में 18 से 22 वर्ष के उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा। इन पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को न्यूनतम बारहवीं पास होना अनिवार्य होगा। अगर आपने भी 9,534 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए आवेदन किया है, तो ऐसे उम्मीदवार इस परीक्षा के कम्पलीट रिवीजन के लिए सफलता द्वारा चलाए जा रहे FREE UP Police SI Course- Join Now की सहायता ले सकते हैं।