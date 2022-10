UP Police Constable 2022 : क्या अक्तूबर में आएगा नोटिफिकेशन, इच्छुक अभ्यर्थी शुरू करें लिखित परीक्षा की तैयारी

उत्तर प्रदेश में आरक्षी नागरिक पुलिस (UP Police Constable) के हजारों पदों पर जल्द ही भर्तियां शुरु की जा सकती हैं। इस भर्ती में महिला व पुरुष उम्मीदवार आवेदन करके यूपी पुलिस में सिपाही बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। गौरतलब है कि यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने राज्य में 20 से अधिक पदों पर भर्ती कराए जाने से जुड़ी तैयारियों करनी शुरू कर दी हैं। हालांकि इस भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जाएगा, इस संबंध में कोई भी पुख्ता जानकारी साझा नहीं की है। लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि अक्तूबर माह के अंत में पुलिस भर्ती बोर्ड सिपाही भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत कर सकता है। जिसमें 18 से 24 वर्ष तक के न्यूनतम बारहवीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। वहीं अगर आप इसके लिखित एग्जाम को पहले ही प्रयास में क्रैक करना चाहते हैं तो सफलता डॉट कॉम की अनुभवी फैकल्टी द्वारा तैयारी की गई खास UP Police Constable Ebook - Download Now की मदद ले सकते हैं।