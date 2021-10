{"_id":"616566bd8ebc3e05d25c0690","slug":"up-lekhpal-recruitment-2021-what-if-two-students-will-get-same-marks-know-the-eligibility-criteria-safalta","type":"story","status":"publish","title_hn":"UP Lekhpal Recruitment 2021 : दो अभ्यर्थियों के मार्क्स समान होने पर इस तरह होगा सफल अभ्यर्थी का चयन, अगर आपके पास है ये योग्यता तो आपको मिलेगा जबरदस्त फायदा","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"सरकारी नौकरियां","slug":"government-jobs"}}

सार UP Lekhpal Recruitment 2021 : उत्तर प्रदेश में लेखपाल के 7882 पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। इस भर्ती के लिए परीक्षा नवंबर महीने में आयोजित होनी है।

उत्तर प्रदेश में पिछले कई सालों से लेखपाल के पदों पर नई बहाली नहीं हुई है हालांकि अभ्यर्थियों के इस इंतजार को खत्म करते हुए हाल ही में यूपी सरकार द्वारा राज्य में लेखपाल भर्ती के लिए ऐलान किया गया था। दरअसल राज्य में अब लेखपाल भर्ती प्रक्रिया का आयोजन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा किया जाना है और UPSSSC के एग्जाम कैलेंडर के मुताबिक लेखपाल के 7882 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा इसी साल नवंबर महीने में होनी है। हालांकि इस भर्ती के लिए अभी तक नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है, लेकिन यह उम्मीद जताई जा रही है की प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) के परिणामों की घोषणा के बाद लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो सकती है। गौरतलब है कि लेखपाल भर्ती समेत UPSSSC द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी ग्रुप C की भर्तियों में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों का PET में उतीर्ण होना आवश्यक है। अगर आपने भी PET में हिस्सा लिया है और अब आप लेखपाल भर्ती में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं, तो बेहतर तैयारी के लिए आप सफलता के FREE UP लेखपाल ग्रामीण विकास E-Book - Download Now की सहायता ले सकते हैं।

इन योग्यता वाले अभ्यर्थियों को होगा जबरदस्त फायदा :

उत्तर प्रदेश में लेखपाल की यह भर्ती काफी समय बाद निकल रही है, ऐसे में यह संभव है कि इसमें लाखों की संख्या में अभ्यर्थी हिस्सा लें। अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या के बीच दो अभ्यर्थियों के मार्क्स का समान होना आम बात है। ऐसी स्थिति में सफल अभ्यर्थी के चयन के लिए अभ्यर्थियों की कई स्तर पर तुलना की जाती है और फिर सफल अभ्यर्थी का चयन किया जाता है। लेखपाल भर्ती में अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो सफल अभ्यर्थी के चयन के लिए अभ्यर्थियों के एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन को देखा जाएगा।

दरअसल राज्य में आयोजित हुई पिछली लेखपाल भर्ती में ऐसी स्थिति में उन अभ्यर्थियों को वरीयता दी गई थी, जिनके पास प्रादेशिक सेना में 2 साल काम करने का अनुभव हो या जिनके पास NCC का 'बी' लेवल सर्टिफिकेट हो। हालांकि इस बार की लेखपाल भर्ती में किन अभ्यर्थियों को वरीयता मिलेगी, इसकी जानकारी तो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही सामने आ पाएगी। लेकिन, उपरोक्त योग्यता वाले अभ्यर्थियों को भी लेखपाल भर्ती में वरीयता दिए जाने की पूरी उम्मीद है।

