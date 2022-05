{"_id":"6274f1240600bb7e404d8e28","slug":"up-lekhpal-2022-practice-these-questions-related-to-the-history-of-uttar-pradesh-such-questions-can-come-in-the-main-exam-safalta","type":"story","status":"publish","title_hn":"UP Lekhpal 2022: उत्तर प्रदेश के इतिहास से जुड़े इन सवालों का कर लें अभ्यास, मुख्य परीक्षा में आ सकते हैं ऐसे प्रश्न","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"सरकारी नौकरियां","slug":"government-jobs"}}

सार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने राजस्व लेखपल भर्ती की मुख्य परीक्षा तिथि का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। आयोग द्वारा इस भर्ती के जरिये लेखपाल के रिक्त पड़े 8,085 पदों को भरा जाना है।



उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन (UPSSSC) द्वारा पहली बार आयोजित की जाने वाली राजस्व लेखपाल के 8085 पदों की भर्ती की मुख्य लिखित परीक्षा का समय नजदीक आ रहा है। इससे पहले इन पदों पर राजस्व आयोग भर्ती कराता रहा है। यूपीएसएसएससी ने 19 जून, 2022 को मेंस एग्जाम की तिथि निर्धारित की है। ऐसे में उम्मीदवारों के पास अब महज 40 से 45 दिनों का समय ही शेष बचा हुआ है। इसलिए अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी तेज कर देनी चाहिए। इस आर्टिकल में यूपी के प्राचीन कालीन इतिहास से जुड़े कुछ सवाल पूछे गए हैं जो कैंडिडेट्स के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। वहीं, अगर आप लेखपाल की परीक्षा देने जा रहे हैं और इन बचे हुए दिनों में अपनी तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो सफलता द्वारा चलाए जा रहे इस फ्री कोर्स UP Lekhpal FREE Course Online- Join Now को सब्सक्राइब कर घर बैठे कंप्लीट तैयारी और पूरे सिलेबस का रिवीजन कर सकते हैं।

मेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ऐसे सवाल

उत्तर प्रदेश में भू-तत्व एवं खनिजकर्म निदेशालय की स्थापना की गई ?

उत्तर. 1995 ।

कौन - सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं था?

उत्तर. अंग ।

कपिलवस्तु वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित था?

उत्तर. सिद्धार्थनगर।

‘बौद्ध धर्म का पालना’ किस राज्य को कहा जाता है?

उत्तर. उत्तर प्रदेश ।

चेदि महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित था?

उत्तर. बांदा ।

गजनवी ने कन्नौज पर अब आक्रमण किया था?

उत्तर. 1018-19 ई.।

मल्ल महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित था?

उत्तर. कुशीनगर ।

बुलंद -दरवाजा कहां स्थित है?

उत्तर. फतेहपुर -सीकरी ।

बीरबल का जन्म कहां हुआ था?

उत्तर. उत्तर प्रदेश के काल्पी ।

शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहां स्थित है?

उत्तर. फतेहपुर सीकरी।

