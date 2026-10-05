यूपी होमगार्ड भर्ती: लिखित परीक्षा-फिजिकल में सफल अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, जल्द शुरू होगा चिकित्सीय परीक्षण

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से आयोजित उत्तर प्रदेश होमगार्ड एनरोलमेंट प्रक्रिया में सफल घोषित अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स विभाग ने सफल अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए बताया है कि अब एनरोलमेंट प्रक्रिया का अगला चरण शुरू किया जाएगा।

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इस चरण के तहत चिकित्सीय परीक्षण की कार्यवाही जल्द शुरू होने वाली है। हालांकि, अभी चिकित्सीय परीक्षण की तारीख और स्थान की जानकारी जारी नहीं की गई है। विभाग इनसे जुड़ी जानकारी अलग से उपलब्ध कराएगा।