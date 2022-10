UP Constable 2022 :कब जारी होगा नोटिफिकेशन और क्यों है जबरदस्त प्रतिस्पर्धा की उम्मीद, जानें यहां

उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी बेसब्री से कॉन्स्टेबल के पदों पर भर्ती निकलने का इंतजार कर रहे हैं। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) द्वारा राज्य में कॉन्स्टेबल के 26 हजार से भी अधिक पदों पर भर्ती की जानी है। UPPBPB ने इस भर्ती के लिए 2022 की शुरुआत से ही तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन इसके लिए अभी तक नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है। वहीं विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया दिसंबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में यह उम्मीद जताई जा रही है कि UPPBPB अगले कुछ दिनों में इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करके आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकता है। इस भर्ती के जरिये कॉन्स्टेबल के 26,210 तथा फायरमैन के 172 पदों पर भर्ती की जानी है। अगर आप भी कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए आप सफलता डॉट कॉम द्वारा चलाए जा रहे UP Police Constable Course - Join Now से जुड़कर इसकी कम्प्लीट तैयारी कर सकते हैं।