उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC), प्रयागराज ने सहायक प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2026 की प्रोविजनल उत्तर कुंजी जारी की है। उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर उत्तर कुंजी के साथ अपना प्रश्नपत्र और रिस्पॉन्स शीट भी देख सकते हैं। इनकी मदद से उम्मीदवार अपने दर्ज उत्तरों का मिलान आयोग के उत्तरों से कर सकते हैं और संभावित अंक का अनुमान लगा सकते हैं।

आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तारीख और शुल्क क्या है?

उम्मीदवार 29 नवंबर 2026 तक प्रोविजनल उत्तर कुंजी पर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। प्रत्येक चुनौती दिए गए प्रश्न के लिए ₹100 शुल्क देना होगा। आपत्ति के समर्थन में संबंधित दस्तावेज या वैध स्पष्टीकरण देना भी जरूरी है। निर्धारित समय-सीमा के बाद जमा की गई आपत्तियों पर विचार नहीं किया जा सकता।

विज्ञापन

परीक्षा कब हुई थी?

यूपी सहायक प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 19 और 20 नवंबर 2026 को आयोजित की गई थी। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध उत्तर कुंजी, प्रश्नपत्र और रिस्पॉन्स शीट के जरिए अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन

ऑनलाइन आपत्ति कैसे दर्ज करें?

उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट पर जाकर नोटिस बोर्ड में “04/2026 UP Assistant Professor Answer/Objection Window” लिंक खोलें। लॉगिन के लिए 10 अंकों का रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें। इसके बाद संबंधित प्रश्न चुनकर आपत्ति दर्ज करें और समर्थन में दस्तावेज या स्पष्टीकरण अपलोड करें। निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने से पहले दर्ज जानकारी और अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच कर लें।

आपत्ति जमा करने के बाद क्या करें?

आपत्ति जमा करने के बाद उम्मीदवार पुष्टि पृष्ठ डाउनलोड कर उसकी प्रति सुरक्षित रखें। इससे आवेदन का रिकॉर्ड भविष्य के लिए उपलब्ध रहेगा। उम्मीदवारों को अंतिम तारीख से पहले आपत्ति की प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए।

अंतिम उत्तर कुंजी कब आएगी?

आपत्ति विंडो बंद होने के बाद आयोग उम्मीदवारों की चुनौतियों की जांच करेगा। जिन आपत्तियों को सही पाया जाएगा, उनके आधार पर अंतिम उत्तर कुंजी तैयार की जाएगी। इसी अंतिम कुंजी के आधार पर उम्मीदवारों के उत्तरों का मूल्यांकन और अंक निर्धारित होंगे। अंतिम उत्तर कुंजी तथा परिणाम से जुड़े अपडेट के लिए उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें।