{"_id":"6b03de0327c7e531b901a2d6","slug":"video-vehicles-were-plying-the-roads-with-their-number-plates-covered-the-truth-came-to-light-following-an-accident-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"नंबर प्लेट ढककर सड़कों पर दौड़ रहे वाहन, हादसे के बाद खुली पोल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शहर में नंबर प्लेट ढककर वाहनों का संचालन किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि शाम होते ही वाहन की नंबर प्लेट को ढककर उसे सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है। अरेल रोड पर एक कार को टक्कर मारने के बाद जब लोगों ने संबंधित वाहन को पकड़ लिया, तब नंबर प्लेट ढके होने की जानकारी सामने आई। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है।

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