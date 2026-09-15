नौकरी: उत्तराखंड में 12वीं पास के लिए नई भर्ती, स्केलर के 200 पदों इस दिन से करें आवेदन, जानें पूरा विवरण

UKSSSC Scaler Recruitment 2026: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने उत्तराखंड वन विकास निगम में स्केलर के 200 पदों पर सीधी भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। ग्रुप-सी के इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 22 सितंबर 2026 से शुरू होगी। इच्छुक अभ्यर्थी 22 अक्तूबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे।

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आयोग की ओर से जारी अधिसूचना संख्या 82/उ०अ०से०च०आ०/2026 के तहत यह भर्ती की जा रही है। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 26 और 27 अक्तूबर को सुधार का मौका दिया जाएगा। शारीरिक मानक परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा 19 नवंबर 2026 से शुरू होगी।