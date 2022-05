{"_id":"627a49f9d2feaa00651d1a4f","slug":"there-is-a-lot-of-growth-potential-in-this-field-with-this-course-of-success-safalta","type":"story","status":"publish","title_hn":"Digital Marketing Jobs 2022: इस फील्ड में है ग्रोथ की काफी संभावनाएं, सफलता के इस कोर्स के साथ डिजिटल मार्केटिंग में बना सकते हैं शानदार करियर","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"सरकारी नौकरियां","slug":"government-jobs"}}

Media Solution Initiative Published by: Pragya Kashyap Updated Tue, 10 May 2022 04:48 PM IST

सार डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया लगातार बड़ी हो रही है और कंपनियां काफी संख्या में डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स को हायर कर रही हैं। इस फील्ड में अभी ग्रोथ की काफी संभावनाएं हैं और युवा इसमें अपना शानदार करियर बना सकते हैं।



डिजिटलाइजेशन के इस दौर में भारत समेत पूरी दुनिया में चीजें तेजी से बदल रही हैं। सभी सेवाओं के धीरे-धीरे डिजिटल की तरफ बढ़ने से व्यापार के भी पारंपरिक तौर तरीकों में बदलाव आया है और अब डिजिटल मार्केटिंग की भी दुनिया काफी बड़ा आकर ले चुकी है। डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में अभी भी काफी ग्रोथ की संभावनाएं हैं और भारत समेत पूरी दुनिया में डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स की काफी डिमांड्स है। देश विदेश के बाजार में डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स की बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए देश की जानी-मानी ऐडटेक कंपनी सफलता डॉट कॉम ने अब देश के युवाओं को डिजिटल मार्केटिंग में दक्ष बनाने के लिए एक खास कोर्स की शुरुआत की है। सिर्फ 40 घंटे के इस खास कोर्स से आप डिजिटल मार्केटिंग की सभी बेसिक चीजें सिख सकते हैं और एक अच्छी नौकरी कर सकते हैं। आप इस कोर्स से जुड़कर बेहद ही कम पैसों में डिजिटल मार्केटिंग के सभी विशेष गुणों को सीख सकते हैं और इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। आप इस लिंक पर Digital Marketing Course - Join Now क्लिक करके इस खास कोर्स से जुड़ सकते हैं।

इस फील्ड में काफी है ग्रोथ की संभावनाएं :

भारत में 2025 तक इंटरनेट यूजर्स की संख्या 95 करोड़ से भी अधिक हो जाने की संभावना है। इंटरनेट यूजर्स की बढ़ती हुई संख्या से डिजिटल मार्केट और भी बड़ा होगा और इस फील्ड में रोजगार के और भी नए अवसर उत्पन्न होंगे। डिजिटल तौर पर अपने व्यापार के विस्तार के लिए कंपनियां अब काफी संख्या में डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स को हायर कर रही हैं। एक अनुमान के मुताबिक पूरे भारत में अभी 2 लाख से अधिक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स की डिमांड बनी हुई है। डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया अभी बढ़ ही रही है इसलिए डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने वाले लोगों के पास इस फील्ड में तरक्की के काफी अवसर हैं।

सफलता के कोर्स में क्या है खास :

डिजिटल मार्केटिंग में रोजगार की बढ़ती हुई संभावनाओं को देखते हुए सफलता के द्वारा एक खास कोर्स Digital Marketing Course - Join Now की शुरुआत की गई है। 40 घंटे के इस खास कोर्स में आपको डिजिटल मार्केटिंग की सभी बेसिक बातों से परिचित कराया जाता है। इस खास कोर्स में आपको गूगल सर्टिफाइड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज से पढ़ने का मौका मिलता है। साथ ही आपको सीखने के लिए 9 मॉड्यूल्स और 40 से भी अधिक लर्निंग टूल्स उपलब्ध कराया जाता है। इस कोर्स में आपको इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाती है और साथ ही वीकली डाउट क्लीयरिंग सेशन भी उपलब्ध कराए जाते हैं। इन सभी सुविधाओं के साथ आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज से सीखने का मौका और इस फील्ड के जाने माने एक्सपर्ट्स के मास्टर क्लास सेशन्स में भी शामिल होने का मौका मिलता है। तो देर किस बात की आज ही इस कोर्स से जुड़े और डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाएं। आप ऊपर दिए गए Digital Marketing Course - Join Now के लिंक पर क्लिक करके भी इस खास कोर्स से जुड़ सकते हैं।

सफलता के साथ बनाएं अपना करियर :