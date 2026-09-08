Akbar Allahabadi Shayari: चुनिंदा शेर

हक़ीक़ी और मजाज़ी शायरी में फ़र्क़ ये पाया

कि वो जामे से बाहर है ये पाजामे से बाहर है



वस्ल हो या फ़िराक़ हो 'अकबर'

जागना रात भर मुसीबत है



इस क़दर था खटमलों का चारपाई में हुजूम

वस्ल का दिल से मिरे अरमान रुख़्सत हो गया कोट और पतलून जब पहना तो मिस्टर बन गया

जब कोई तक़रीर की जलसे में लीडर बन गया



मोहब्बत का तुम से असर क्या कहूँ

नज़र मिल गई दिल धड़कने लगा



अक़्ल में जो घिर गया ला-इंतिहा क्यूँकर हुआ

जो समा में आ गया फिर वो ख़ुदा क्यूँकर हुआ ये दिलबरी ये नाज़ ये अंदाज़ ये जमाल

इंसाँ करे अगर न तिरी चाह क्या करे



लीडरों की धूम है और फॉलोवर कोई नहीं

सब तो जेनरेल हैं यहाँ आख़िर सिपाही कौन है



जब ग़म हुआ चढ़ा लीं दो बोतलें इकट्ठी

मुल्ला की दौड़ मस्जिद 'अकबर' की दौड़ भट्टी दिल वो है कि फ़रियाद से लबरेज़ है हर वक़्त

हम वो हैं कि कुछ मुँह से निकलने नहीं देते



लगावट की अदा से उन का कहना पान हाज़िर है

क़यामत है सितम है दिल फ़िदा है जान हाज़िर है



जिस तरफ़ उठ गई हैं आहें हैं

चश्म-ए-बद-दूर क्या निगाहें हैं

यही लड़के मिटाते हैं जवानी को जवाँ हो कर



मेरे हवास इश्क़ में क्या कम हैं मुंतशिर

मजनूँ का नाम हो गया क़िस्मत की बात है



मेरी ये बेचैनियाँ और उन का कहना नाज़ से

हँस के तुम से बोल तो लेते हैं और हम क्या करें



हमारे यूट्यूब चैनल को



जवानी की दुआ लड़कों को ना-हक़ लोग देते हैंयही लड़के मिटाते हैं जवानी को जवाँ हो करमेरे हवास इश्क़ में क्या कम हैं मुंतशिरमजनूँ का नाम हो गया क़िस्मत की बात हैमेरी ये बेचैनियाँ और उन का कहना नाज़ सेहँस के तुम से बोल तो लेते हैं और हम क्या करेंहमारे यूट्यूब चैनल को Subscribe करें। आगे पढ़ें

एक घंटा पहले