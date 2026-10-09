एसएससी: चयन पद चरण-14 की उत्तर कुंजी जारी, 12 अक्तूबर तक दर्ज करें आपत्ति, हर सवाल के लिए लगेंगे इतने रुपये
एसएससी फेज-14 चयन पोस्ट परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिका और संभावित उत्तर कुंजी जारी हो गई है। उम्मीदवार 12 अक्तूबर तक सवालों के जवाबों को चुनौती दे सकते हैं। जानें आपत्ति शुल्क, समय और डाउनलोड करने का तरीका...
विस्तार
कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने फेज-14/2026 चयन पोस्ट परीक्षा की संभावित उत्तर कुंजी और उम्मीदवारों की रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर इन्हें देख सकते हैं।
यह परीक्षा 16 से 26 सितंबर 2026 तक कंप्यूटर आधारित माध्यम में आयोजित की गई थी। इसमें मैट्रिक, उच्चतर माध्यमिक (10+2) और स्नातक एवं उससे ऊपर की शैक्षणिक योग्यता वाले विभिन्न पदों के लिए परीक्षा हुई थी। उम्मीदवार अपने पंजीकरण नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करके उत्तर कुंजी और अपनी रिस्पॉन्स शीट देख सकते हैं।
आपत्ति दर्ज करने की तारीख और शुल्क
|
विवरण
|
जानकारी
|
परीक्षा का नाम
|
एसएससी फेज-XIV/2026 चयन पोस्ट परीक्षा
|
परीक्षा की तारीखें
|
16 से 26 सितंबर 2026
|
उत्तर कुंजी का प्रकार
|
संभावित उत्तर कुंजी
|
रिस्पॉन्स शीट
|
जारी
|
आपत्ति शुरू होने का समय
|
9 अक्तूबर 2026, शाम 4 बजे
|
आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तारीख
|
12 अक्तूबर 2026, शाम 4 बजे
|
आपत्ति शुल्क प्रति प्रश्न
|
50 रुपये प्रति प्रश्न/उत्तर
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
ssc.gov.in
12 अक्तूबर 2026 को शाम 4 बजे के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि उत्तर कुंजी के खिलाफ किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी।
उत्तर कुंजी में प्रश्नों का क्रम अलग दिख सकता है
आयोग ने स्पष्ट किया है कि आपत्ति दर्ज करने वाले पोर्टल पर प्रश्नों और विकल्पों का क्रम वास्तविक परीक्षा के क्रम से अलग हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि परीक्षा के दौरान अलग-अलग उम्मीदवारों के लिए प्रश्नों और विकल्पों का क्रम अलग रखा गया था, जबकि आपत्ति पोर्टल पर एक ही पाली में शामिल सभी उम्मीदवारों के लिए प्रश्नों और उत्तरों का क्रम समान होगा।
हालांकि, आयोग के अनुसार परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों ने जिन उत्तरों का चयन किया था, वे आपत्ति पोर्टल पर सही तरीके से प्रदर्शित होंगे। इसलिए उम्मीदवारों को केवल प्रश्नों के क्रम में अंतर देखकर भ्रमित नहीं होना चाहिए।
रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करना क्यों जरूरी है?
एसएससी ने उम्मीदवारों को अपनी रिस्पॉन्स शीट का प्रिंटआउट लेने की सलाह दी है। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद रिस्पॉन्स शीट उपलब्ध नहीं रहेगी। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि बाद में किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत अनुरोध पर रिस्पॉन्स शीट या संभावित उत्तर कुंजी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।
कैसे दर्ज करें आपत्ति?
संभावित उत्तर कुंजी में किसी सवाल या उसके जवाब पर संदेह होने पर उम्मीदवार इन चरणों का पालन कर सकते हैं:
- एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।
- अपने पंजीकरण नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें।
- फेज-14/2026 चयन पोस्ट परीक्षा की उत्तर कुंजी और रिस्पॉन्स शीट खोलें।
- संबंधित प्रश्न और उसके उत्तर की जांच करें।
- आपत्ति दर्ज करने के लिए दिए गए विकल्प का इस्तेमाल करें।
- प्रत्येक चुनौती के लिए 50 रुपये शुल्क जमा करें।
- निर्धारित समय सीमा के भीतर आपत्ति जमा कर उसकी पुष्टि कर लें।