एसएससी: चयन पद चरण-14 की उत्तर कुंजी जारी, 12 अक्तूबर तक दर्ज करें आपत्ति, हर सवाल के लिए लगेंगे इतने रुपये

उत्तर कुंजी में प्रश्नों का क्रम अलग दिख सकता है

आयोग ने स्पष्ट किया है कि आपत्ति दर्ज करने वाले पोर्टल पर प्रश्नों और विकल्पों का क्रम वास्तविक परीक्षा के क्रम से अलग हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि परीक्षा के दौरान अलग-अलग उम्मीदवारों के लिए प्रश्नों और विकल्पों का क्रम अलग रखा गया था, जबकि आपत्ति पोर्टल पर एक ही पाली में शामिल सभी उम्मीदवारों के लिए प्रश्नों और उत्तरों का क्रम समान होगा।



हालांकि, आयोग के अनुसार परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों ने जिन उत्तरों का चयन किया था, वे आपत्ति पोर्टल पर सही तरीके से प्रदर्शित होंगे। इसलिए उम्मीदवारों को केवल प्रश्नों के क्रम में अंतर देखकर भ्रमित नहीं होना चाहिए।