SSC GD 2021: GD भर्ती की लिखित परीक्षा में पूछे जा सकते हैं ये महत्वपूर्ण सवाल, इन प्रश्नों का एक बार जरूर करें अभ्यास

सार सार- SSC ने GD कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। ये 16 नवंबर से शुरू हुई हैं और 15 दिसंबर 2021 तक चलेंगी।

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) के जरिए विभिन्न अर्धसैनिक बलों के लिए 25 हजार से अधिक पदों पर निकाली गई भर्तियों की लिखित परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है। यह परीक्षा 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर 2021 तक जारी रहेंगी। इस भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवार एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। सिपाही जनरल ड्यूटी के इन पदों पर होने वाली भर्ती की लिखित परीक्षा में कई विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमे करेंट अफेयर्स की सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इसलिए इस आर्टिकल में एग्जाम के मद्देनजर करेंट अफेयर्स के कुछ जरूरी सवालों को साझा किया जा रहा।

परीक्षा से पहले इन टॉपिक्स को कर लें तैयार:

1. 2021 में ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 5वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की थी?

(a) दक्षिण अफ्रीका

(b) भारत

(c) ब्राजील

(d) रूस

2. फोटोग्राफी को बढ़ावा देने के लिए हर साल को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है?

(a) 19 अगस्त

(b) 20 अगस्त

(c) 21 अगस्त

(d) 22 अगस्त

3. विश्व मानवतावादी दिवस (WHD) हर साल को मानवीय कर्मियों और उन श्रमिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने मानवीय सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई या अपनी जान जोखिम में डाली।

(a) 16 अगस्त

(b) 17 अगस्त

(c) 18 अगस्त

(d) 19 अगस्त

4. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षित संस्थाओं द्वारा अनुपालन को मजबूत करने के लिए स्थापित किया गया PRISM क्या है?

(a) धोखाधड़ी भुगतान प्रणाली चलाने के लिए सॉफ्टवेयर

(b) सुरक्षा के लिए अनुप्रयोग आधारित सॉफ्टवेयर

(c) वेब आधारित एंड-टू-एंड वर्कफ्लो ऑटोमेशन सिस्टम

(d) एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर

5. भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस रणविजय ने दक्षिण चीन सागर में निम्नलिखित में से किस देश के साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया है?

(a) चीन

(b) जापान

(c) थाईलैंड

(d) फिलिपींस

6. आनंद कन्नन का हाल ही में निधन हो गया। वह थे?

(a) राजनीतिज्ञ

(b) पत्रकार

(c) अभिनेता

(d) पर्यावरणविद्

7. निम्नलिखित में से कौन "ऑपरेशन खुकरी" पुस्तक के लेखक हैं?

(a) लक्ष्मी सहगल और मुल्क राज आनंद

(b) राजपाल पुनिया और सुश्री दामिनी पुनिया

(c) किरण बेदी और नीरद सी चौधरी

(d) अमृता प्रीतम और अरुण शौरी

8. विश्व एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप के 2021 संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा?

(a) केन्या

(b) रूस

(c) चीन

(d) पाकिस्तान

(e) इंडोनेशिया

9. निम्नलिखित में से किसे केरल में एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एंबेसडर के रूप में नामित किया गया है?

(a) मुरली श्रीशंकर

(b) जाबिर मदारी पिल्यलिल

(c) साजन प्रकाश

(d) पीआर श्रीजेश

(e) एलेक्स एंटनी

10. निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की पहली 'स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड योजना' शुरू करेगा?

(a) उत्तराखंड

(b) हिमाचल प्रदेश

(c) ओडिशा

(d) केरल

