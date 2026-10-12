एसएससी जीडी कांस्टेबल का परिणाम जारी: 21.56 लाख ने दी थी परीक्षा, फिजिकल के लिए कितनो का हुआ चयन?

कर्मचारी चयन आयोग ने कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) भर्ती 2026 की सीबीटी परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। जो भी उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर परिणाम देख सकते हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs), सचिवालय सुरक्षा बल (SSF) में कांस्टेबल जीडी और असम राइफल्स में राइफलमैन जीडी भर्ती 2026 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 27 अप्रैल से 30 मई 2026 तक आयोजित की थी।

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सीबीटी-1 परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर कुल 1,97,033 अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए योग्य घोषित किया गया है। इनमें 15,782 महिलाएं हैं और 1,81,251 पुरुष अभ्यर्थी शामिल हैं।