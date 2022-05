{"_id":"628487fde86f9f3e253cf6a8","slug":"ssc-delhi-police-head-constable-recruitment-2022-notification-released-for-835-posts-know-how-to-apply-at-ssc-nic-in-sarkari-naukri","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"SSC Recruitment 2022: दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए 835 पदों पर भर्तियां, मिलेगी बंपर सैलरी","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"सरकारी नौकरियां","slug":"government-jobs"}}

जॉब डेस्क, अमर उजाला Published by: सुभाष कुमार Updated Wed, 18 May 2022 11:22 AM IST