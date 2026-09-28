छत्तीसगढ़: प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश की संभावना, इन जगहों पर 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: Lalit Kumar Singh Updated Mon, 28 Sep 2026 10:20 AM IST
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छत्तीसगढ़ में रिटर्न मानसून का कहर अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक पखवाड़े के अंदर मानसून की वापसी होना है। इसके बाद भी छत्तीसगढ़ में मानसून ने जमकर तबाही मचाई है। आज भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ भारी या हल्की बारिश हो सकती है।
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रायपुर, दुर्ग,राजनांदगांव समेत कई जिलों में में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।
प्रदेशभर में भारी बारिश और नदी, नालों के उफान पर होने की वजह से अलग-अलग हादसे में कुल 12 लोग बह गए । इसमें से तीन लोगों की मौत हो गई है। हालांकि, अब नदी, नालों से पानी उतर रहा है।
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