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Hindi News ›   Jobs ›   Government Jobs ›   SBI Clerk Admit Card 2026 Out: Download Prelims Hall Ticket, Exam on Sept 26 and 27

एसबीआई क्लर्क भर्ती 2026: जारी हुआ प्रीलिम्स का प्रवेश पत्र, ऐसे करें डाउनलोड; 26-27 सितंबर को परीक्षा

Mon, 21 Sep 2026 03:06 PM IST
आकाश कुमार जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Mon, 21 Sep 2026 03:06 PM IST
सार

SBI Clerk Prelims Admit Card 2026: एसबीआई ने क्लर्क भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। नियमित पदों के लिए परीक्षा 26 और 27 सितंबर को होगी। उम्मीदवार पंजीकरण नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि से कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं।
 

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SBI Clerk Admit Card 2026 Out: Download Prelims Hall Ticket, Exam on Sept 26 and 27
Admit Card (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स (Adobe Stock)

विस्तार
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SBI Clerk Prelims Admit Card 2026: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने क्लर्क भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। उम्मीदवार अपना कॉल लेटर बैंक की आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा 26 और 27 सितंबर 2026 को होगी। इस भर्ती के जरिए जूनियर एसोसिएट (कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स) के पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं।

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जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है, उन्हें परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड लेकर जाना होगा। बिना कॉल लेटर के परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एडमिट कार्ड में परीक्षा की तारीख, पाली, रिपोर्टिंग समय, केंद्र का पता और परीक्षा से जुड़े जरूरी निर्देश दिए गए हैं।

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एसबीआई क्लर्क भर्ती से जुड़ी जानकारी

एसबीआई ने क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। उम्मीदवार अपने पंजीकरण नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि की मदद से इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को इसमें दी गई सभी जानकारी ध्यान से जांचनी चाहिए। खास तौर पर परीक्षा केंद्र का पता और रिपोर्टिंग समय पहले ही देख लेना चाहिए, ताकि परीक्षा वाले दिन किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। एडमिट कार्ड को भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है।

 

जानकारी विवरण
परीक्षा एसबीआई क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा 2026
भर्ती संस्था भारतीय स्टेट बैंक
पद जूनियर एसोसिएट (कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स)
कुल रिक्तियां 9,766
नियमित पद 7,680
बैकलॉग पद 2,086
बैकलॉग प्रारंभिक परीक्षा 16 सितंबर 2026
नियमित पदों की प्रारंभिक परीक्षा 26 और 27 सितंबर 2026
एडमिट कार्ड जारी
डाउनलोड का माध्यम ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in

 

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एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए क्या चाहिए?

कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपनी लॉगिन जानकारी तैयार रखनी होगी। इसके लिए आमतौर पर ये विवरण जरूरी होंगे:

  • पंजीकरण नंबर/रोल नंबर
  • पासवर्ड या जन्मतिथि
  • कैप्चा कोड


जानकारी भरने के बाद लॉगिन करने पर उम्मीदवार की स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा।

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26 और 27 सितंबर को होगी नियमित पदों की परीक्षा

  • एसबीआई क्लर्क की नियमित रिक्तियों के लिए प्रारंभिक परीक्षा 26 और 27 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी।
  • उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड पर दिए गए रिपोर्टिंग समय के अनुसार परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा।
  • परीक्षा केंद्र का पता और बाकी जानकारी पहले से चेक कर लेना बेहतर रहेगा।
  • अगर एडमिट कार्ड में किसी तरह की गलती दिखाई देती है, तो उम्मीदवारों को तुरंत परीक्षा आयोजित करने वाले प्राधिकरण से संपर्क करना चाहिए।

एसबीआई क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा चार पालियों में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार की पाली और रिपोर्टिंग समय की जानकारी उसके एडमिट कार्ड पर दी गई होगी।

 
पाली रिपोर्टिंग समय परीक्षा का समय
पहली सुबह 8:00 से 8:30 बजे सुबह 9:00 से 10:00 बजे
दूसरी सुबह 10:45 से 11:00 बजे सुबह 11:30 से दोपहर 12:30 बजे
तीसरी दोपहर 1:15 से 1:30 बजे दोपहर 2:00 से 3:00 बजे
चौथी दोपहर 3:45 से 4:00 बजे शाम 4:30 से 5:30 बजे


उम्मीदवारों को अपनी तय पाली के अनुसार ही परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। रिपोर्टिंग समय के बाद पहुंचने पर प्रवेश को लेकर परेशानी हो सकती है।
 

एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करें:

  • सबसे पहले sbi.bank.in पर जाएं।
  • होमपेज पर करियर्स सेक्शन खोलें।
  • जूनियर एसोसिएट भर्ती से जुड़ा लिंक खोलें।
  • एसबीआई क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा एडमिट कार्ड के लिंक पर क्लिक करें।
  • पंजीकरण नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि दर्ज करें।
  • कैप्चा कोड भरें।
  • लॉगिन बटन पर क्लिक करें।
  • स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड दिखाई देगा।
  • एडमिट कार्ड डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।
  • परीक्षा के लिए इसकी एक-दो प्रिंट कॉपी निकालकर रखें।
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