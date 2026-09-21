एसबीआई क्लर्क भर्ती 2026: जारी हुआ प्रीलिम्स का प्रवेश पत्र, ऐसे करें डाउनलोड; 26-27 सितंबर को परीक्षा

SBI Clerk Prelims Admit Card 2026: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने क्लर्क भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। उम्मीदवार अपना कॉल लेटर बैंक की आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा 26 और 27 सितंबर 2026 को होगी। इस भर्ती के जरिए जूनियर एसोसिएट (कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स) के पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं।

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जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है, उन्हें परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड लेकर जाना होगा। बिना कॉल लेटर के परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एडमिट कार्ड में परीक्षा की तारीख, पाली, रिपोर्टिंग समय, केंद्र का पता और परीक्षा से जुड़े जरूरी निर्देश दिए गए हैं।