साहित्य अकादमी भर्ती: स्टेनोग्राफर, जूनियर क्लर्क समेत सभी पदों के लिए बढ़ी आवेदन तिथि, क्या है आखिरी तारीख?

साहित्य अकादमी ने 13 पदों पर 30 रिक्तियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। इनमें उप सचिव, सहायक संपादक, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, जूनियर क्लर्क और मल्टी टास्किंग स्टाफ जैसे पद शामिल हैं। इच्छुक उम्मीदवार अब 21 अक्तूबर तक ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से भेजना होगा।

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