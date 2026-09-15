पंजाब: लेक्चरर भर्ती का प्रवेश पत्र जारी, 19 सितंबर से परीक्षा; ऐसे डाउनलोड करें हॉल टिकट

Punjab Lecturer Admit Card 2026: पंजाब शिक्षा भर्ती निदेशालय (ईआरडी) ने पंजाब लेक्चरर कैडर भर्ती परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। उम्मीदवार अपना हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट erd.punjab.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

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लेक्चरर कैडर भर्ती परीक्षा का आयोजन 19, 20, 26 और 27 सितंबर 2026 को किया जाएगा। अलग-अलग विषयों और पालियों के अनुसार परीक्षा आयोजित होगी। उम्मीदवारों को अंतिम दिन का इंतजार किए बिना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लेना चाहिए।