पंजाब: लेक्चरर भर्ती का प्रवेश पत्र जारी, 19 सितंबर से परीक्षा; ऐसे डाउनलोड करें हॉल टिकट
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Tue, 15 Sep 2026 02:42 PM IST
सार
Punjab Lecturer Admit Card 2026: पंजाब शिक्षा भर्ती निदेशालय ने लेक्चरर कैडर भर्ती परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। परीक्षा 19, 20, 26 और 27 सितंबर को होगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
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विस्तार
Punjab Lecturer Admit Card 2026: पंजाब शिक्षा भर्ती निदेशालय (ईआरडी) ने पंजाब लेक्चरर कैडर भर्ती परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। उम्मीदवार अपना हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट erd.punjab.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।
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लेक्चरर कैडर भर्ती परीक्षा का आयोजन 19, 20, 26 और 27 सितंबर 2026 को किया जाएगा। अलग-अलग विषयों और पालियों के अनुसार परीक्षा आयोजित होगी। उम्मीदवारों को अंतिम दिन का इंतजार किए बिना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लेना चाहिए।
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प्रवेश पत्र में दर्ज होगी परीक्षा से जुड़ी जरूरी जानकारी
- हॉल टिकट में परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग समय, पाली और अन्य जरूरी निर्देश दिए गए होंगे। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए प्रवेश पत्र अनिवार्य दस्तावेज है।
- उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र की मुद्रित प्रति और वैध फोटो पहचान पत्र साथ लेकर जाना होगा। हॉल टिकट पर दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ना भी जरूरी है।
- यदि प्रवेश पत्र में व्यक्तिगत जानकारी या परीक्षा से जुड़ी किसी जानकारी में कोई गलती है, तो उम्मीदवार को परीक्षा से पहले संबंधित प्राधिकरण के ध्यान में यह बात लानी चाहिए।
पंजाब लेक्चरर प्रवेश पत्र ऐसे डाउनलोड करें
उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों की मदद से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं:
- पंजाब शिक्षा भर्ती निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- पंजाब लेक्चरर कैडर प्रवेश पत्र 2026 से संबंधित लिंक खोजें।
- मांगी गई लॉगिन जानकारी दर्ज करें। इसमें पंजीकरण/आवेदन संख्या और पासवर्ड या जन्मतिथि मांगी जा सकती है।
- दर्ज की गई जानकारी को जमा करें।
- प्रवेश पत्र स्क्रीन पर दिखाई देगा।
- हॉल टिकट डाउनलोड करें और परीक्षा के लिए इसकी स्पष्ट मुद्रित प्रति निकाल लें।