भारतीय नौसेना: 41 महिला और 39 पुरुष अधिकारियों को मिला स्थायी कमीशन, ये होंगे लाभ

Permanent Commission to SSC Officers of Indian Navy: 17 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) के अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के विषय में भारतीय नौसेना ने शुक्रवार को स्थायी कमीशन के लिए चयन प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस संबंध में रक्षा मंत्रालय ने बताया कि कुल 80 एसएससी अधिकारियों को रिक्तियों के आधार पर स्थायी कमीशन दिया गया है। इस सूची में 39 पुरुष और 41 महिला अधिकारी भी शामिल हैं।

