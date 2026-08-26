एमपीएससी: ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया रद्द, पेपरलीक की शिकायतों के बाद लिया फैसला, आयोग ने क्या कहा? जानें

29 जुलाई 2025 को जारी हुआ था भर्ती विज्ञापन

महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में ड्रग इंस्पेक्टर (ग्रुप-B) के पदों पर भर्ती के लिए 29 जुलाई 2025 को विज्ञापन जारी किया था। स्क्रीनिंग परीक्षा 22 मार्च 2026 को राज्य के छह संभागीय मुख्यालयों पर ऑफलाइन हुई थी। इसका परिणाम 12 जून 2026 को जारी किया गया, जिसमें 506 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए योग्य पाया गया।

488 उम्मीदवारों के हुए इंटरव्यू

योग्य उम्मीदवारों में से 488 के इंटरव्यू 1 जुलाई से 22 जुलाई 2026 के बीच आयोजित किए गए। इंटरव्यू पूरा होने के बाद 22 जुलाई की शाम आयोग की वेबसाइट पर 488 उम्मीदवारों की अस्थायी सामान्य मेरिट सूची जारी की गई। इनमें 485 उम्मीदवार योग्य और तीन अयोग्य थे।

अब अगला चरण क्या होगा?

आयोग अब पहले जारी विज्ञापन के आधार पर परीक्षा दोबारा आयोजित करेगा। संबंधित उम्मीदवारों को दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी और उनसे कोई परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। नई परीक्षा की तारीख और अन्य जानकारी के लिए अलग से सूचना जारी की जाएगी।