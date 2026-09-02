एमपीईएसबी भर्ती 2026: मध्य प्रदेश में निकली पुलिस एसआई की 504 वैकेंसी, कब से और कौन कर सकता है आवेदन

मध्य प्रदेश पुलिस में सब-इंस्पेक्टर और सूबेदार बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने 504 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। योग्य उम्मीदवार 9 सितंबर 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तारीख 23 सितंबर 2026 है। वहीं, आवेदन फॉर्म में सुधार 28 सितंबर 2026 तक किया जा सकेगा। भर्ती परीक्षा 28 अक्तूबर 2026 को होगी।

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