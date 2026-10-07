एमपीईएसबी: एमपी पुलिस में कांस्टेबल चालक की भर्ती, भरे जाएंगे 1000 पद; कब शुरू होगा आवेदन, कौन भर पाएगा फॉर्म?

लिखित परीक्षा के बाद क्या होगा?

लिखित परीक्षा के बाद निर्धारित कटऑफ के आधार पर विज्ञापित पदों के सात गुना तक अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा, दस्तावेज जांच और वाहन चलाने की व्यावहारिक परीक्षा होगी।

800 मीटर दौड़ में कितने अंक?

शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 40 अंकों की होगी।

इसमें 800 मीटर दौड़ शामिल है और अभ्यर्थी को दौड़ के लिए एक अवसर मिलेगा।

वाहन चलाने की व्यावहारिक परीक्षा अर्हताकारी होगी।



अंतिम चयन के लिए लिखित परीक्षा के अंक, शारीरिक दक्षता परीक्षा, व्यावहारिक परीक्षा, दस्तावेज जांच और अन्य निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा।

शारीरिक मापदंड क्या हैं?

शारीरिक मापदंड बल और वर्ग के अनुसार अलग-अलग हैं। उदाहरण के लिए जिला पुलिस बल में सामान्य, एससी और ओबीसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई 168 सेंटीमीटर और सीना 81 से 86 सेंटीमीटर निर्धारित है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए लंबाई 160 सेंटीमीटर और सीना 76 से 81 सेंटीमीटर है।



विशेष सशस्त्र बल के अलग-अलग वर्गों के लिए भी अलग मापदंड निर्धारित किए गए हैं। आवेदन करने से पहले संबंधित वर्ग का मापदंड नियम पुस्तिका में जरूर देखना चाहिए।