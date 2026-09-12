लद्दाख: पुलिस कांस्टेबल के 331 पदों पर भर्ती, बंद होने वाली है आवेदन विंडो; 10वीं पास फटाफट भरें फॉर्म

लद्दाख पुलिस अधीनस्थ सेवा भर्ती बोर्ड (LPSSRB) की ओर से कांस्टेबल के 331 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द समाप्त होने वाली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 15 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद किसी भी उम्मीदवार का फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा।

विज्ञापन

देखें कैडर के अनुसार रिक्तियां कैडर/इकाई रिक्तियां कार्यकारी, सशस्त्र/आईआरपी, एसडीआरएफ 141 सीमा बटालियन 168 महिला बटालियन 22 कुल 331 सीमा बटालियन में जिलावार रिक्तियां जिला रिक्तियां नुबरा 71 चांगथंग 40 दिखावा 13 कारगिल 43 द्रास 1 कुल 168 महिला बटालियन में जिलावार रिक्तियां जिला रिक्तियां लेह 4 नुबरा 4 दिखावा 0 चांगथंग 3 कारगिल 0 जांस्कर 2 द्रास 9 कुल 22 क्या है आवेदन की शर्तें? लद्दाख पुलिस कांस्टेबल पद के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। हालांकि, लद्दाख पुलिस में कार्यरत एसपीओ (विशेष पुलिस अधिकारी) जिन्होंने आवेदन की अंतिम तिथि तक कम से कम तीन साल की लगातार सेवा पूरी की है, वे 8वीं पास होने पर भी आवेदन कर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता आवेदन की अंतिम तिथि तक पूरी होनी चाहिए। विज्ञापन



उम्मीदवार की उम्र 1 जनवरी 2026 को 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। उम्मीदवार की उम्र 1 जनवरी 2026 को 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

विज्ञापन