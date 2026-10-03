फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   Growing Threats in Maritime Corridors: Tanker Attacked Near Oman, Indian Seafarers Rescued

समुद्री गलियारों में बढ़ते खतरे: ओमान के पास टैंकर पर हमला, पांच भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकाला गया

Sat, 03 Oct 2026 07:16 AM IST
ज्योति भास्कर वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला।
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Sat, 03 Oct 2026 07:16 AM IST
सार

ओमान के पास कच्चे तेल के टैंकर पर मिसाइल जैसे अज्ञात हथियार से हमला हुआ। होर्मुज जलडमरूमध्य में एक अन्य टैंकर पर हमले के बाद पांच भारतीय नाविकों को सुरक्षित किनारे लाया गया। भारत समुद्री सुरक्षा और नाविकों की कुशलता पर लगातार निगरानी रख रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र में पश्चिम एशिया के संवेदनशील हालात और समुद्री हमलों पर चिंता जता चुके हैं।

विज्ञापन
Growing Threats in Maritime Corridors: Tanker Attacked Near Oman, Indian Seafarers Rescued
होर्मुज में तेल टैंकर पर हमला (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स/ANI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पश्चिम एशिया में तनाव घटने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा घटनाक्रम में यूनाइटेड किंगडम समुद्री व्यापार संचालन (UKMTO) ने शुक्रवार को (स्थानीय समय) बताया कि ओमान के पूर्व में करीब चार समुद्री मील दूर एक कच्चे तेल के टैंकर पर अज्ञात प्रक्षेपास्त्र से हमला हुआ। UKMTO ने एक्स (प्लेटफॉर्म) पर एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि सभी चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं और किसी पर्यावरणीय प्रभाव की सूचना नहीं मिली है। अधिकारियों ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। जहाजों को सावधानी से यात्रा करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना UKMTO को देने की सलाह दी गई है।

विज्ञापन

ओमान में भारत के दूतावास ने बताया कि होर्मुज जलडमरूमध्य में एक अन्य कुवैत के झंडे वाले टैंकर पर प्रक्षेपास्त्र से हमला हुआ था। इस हमले के बाद पांच भारतीय नागरिकों को सुरक्षित किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उसने MT Kazimah III नामक टैंकर पर सवार पांच भारतीय नागरिकों के बचाव कार्य का समन्वय किया। दूतावास ने बचाव अभियान के दौरान ओमान के अधिकारियों की निरंतर सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। समुद्री जहाज ट्रैकर के अनुसार, MT Kazimah III कुवैत के झंडे वाला एक कच्चा तेल टैंकर है। यह टोगो के लोमे बंदरगाह की ओर जा रहा था। भारत फारस की खाड़ी में वाणिज्यिक जहाजों पर भारतीय नाविकों की सुरक्षा की निगरानी कर रहा है। उनकी कुशलता पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में विभिन्न वाणिज्यिक जहाजों पर 4,500 से अधिक भारतीय नाविक सवार हैं। इनमें 12 सक्रिय मालवाहक जहाजों पर 163 भारतीय नाविक शामिल हैं।

विज्ञापन

टैंकरों पर हमले और बचाव कार्य कैसे हुआ?

UKMTO को शुक्रवार देर रात ओमान के पूर्व में चार समुद्री मील दूर एक कच्चे तेल टैंकर पर हमले की सूचना मिली। टैंकर के कप्तान ने बताया कि जहाज के बाईं ओर एक अज्ञात प्रक्षेपास्त्र लगा। सभी चालक दल सुरक्षित थे। कोई पर्यावरणीय प्रभाव नहीं हुआ। अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। ओमान में भारतीय दूतावास ने होर्मुज जलडमरूमध्य में MT Kazimah III पर हुए हमले के बाद पांच भारतीय नाविकों को सुरक्षित किनारे लाने में मदद की। दूतावास ने ओमान के अधिकारियों को उनके समर्थन और सहायता के लिए धन्यवाद दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए भारत क्या कर रहा है?

भारत फारस की खाड़ी में वाणिज्यिक जहाजों पर भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कुशलता पर कड़ी नजर रख रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि इस क्षेत्र में छह भारत के झंडे वाले वाणिज्यिक जहाज हैं। इसके अलावा, छह विदेशी झंडे वाले जहाज भी हैं जो भारत को माल ले जा रहे हैं। इन 12 जहाजों पर लगभग 163 भारतीय नाविक सवार हैं। क्षेत्र में संचालित विभिन्न वाणिज्यिक जहाजों पर 4,500 से अधिक भारतीय नाविक हैं। जहाजरानी मंत्रालय, भारतीय राजनयिक मिशनों और स्थानीय हितधारकों के समन्वय से जहाजों की आवाजाही और नाविकों की कुशलता की निगरानी कर रहा है। जायसवाल ने कहा कि भारत विदेशों में अपने समुद्री समुदाय की सुरक्षा और कुशलता के लिए प्रतिबद्ध है।

समुद्री गलियारों में बढ़ते जोखिम पर वैश्विक प्रतिक्रिया क्या?

ये घटनाक्रम फारस की खाड़ी, लाल सागर और काला सागर सहित प्रमुख समुद्री गलियारों में बढ़े हुए सुरक्षा जोखिमों की पृष्ठभूमि में हुए हैं। इन क्षेत्रों में वाणिज्यिक शिपिंग को बार-बार हमलों का सामना करना पड़ा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले सप्ताह 81वें संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमलों पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र में नई चुनौतियां जमीन पर लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों में जुड़ गई हैं। जयशंकर ने जोर देकर कहा कि भारतीय नाविकों और अन्य देशों के नाविकों की जान गई है, जो पूरी तरह अस्वीकार्य है। भारत ने लाइबेरिया और 23 भागीदार देशों के साथ एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन में शामिल होकर वैश्विक जनमत जुटाने और वाणिज्यिक शिपिंग मार्गों की रक्षा करने का प्रयास किया है। जयशंकर ने खाड़ी क्षेत्र में तत्काल संयम और तनाव कम करने का भी आह्वान किया, जो नागरिक चालक दल की रक्षा और निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति तथा वैश्विक व्यापार सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed