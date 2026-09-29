आईटीबीपी में खिलाड़ियों की भर्ती: खेल कोटे से कांस्टेबल बनने का मौका, भरे जाएंगे 126 पद; इस दिन से करें आवेदन

ITBP Sports Quota Recruitment 2026: भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (आईटीबीपी) ने खेल कोटे के तहत कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) के 126 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। यह भर्ती मेधावी खिलाड़ियों के लिए है। इसमें पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 3 अक्तूबर 2026 को रात 12:01 बजे शुरू होगी। उम्मीदवार 1 नवंबर 2026 को रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकेंगे।

विज्ञापन