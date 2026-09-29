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Hindi News ›   Jobs ›   Government Jobs ›   ITBP Sports Quota Recruitment 2026: Apply for 126 Constable GD Posts from October 3

आईटीबीपी में खिलाड़ियों की भर्ती: खेल कोटे से कांस्टेबल बनने का मौका, भरे जाएंगे 126 पद; इस दिन से करें आवेदन

Tue, 29 Sep 2026 07:38 PM IST
आकाश कुमार जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Tue, 29 Sep 2026 07:38 PM IST
सार

ITBP Sports Quota Recruitment 2026: आईटीबीपी ने खेल कोटे के तहत कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) के 126 पदों पर भर्ती का एलान किया है। इनमें 72 पद पुरुष और 54 पद महिला उम्मीदवारों के लिए हैं। आवेदन 3 अक्तूबर से शुरू होंगे और 1 नवंबर 2026 तक चलेंगे।
 

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ITBP Sports Quota Recruitment 2026: Apply for 126 Constable GD Posts from October 3
ITBP Sports Quota Recruitment 2026 - फोटो : AI Generated

विस्तार
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ITBP Sports Quota Recruitment 2026: भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (आईटीबीपी) ने खेल कोटे के तहत कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) के 126 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। यह भर्ती मेधावी खिलाड़ियों के लिए है। इसमें पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 3 अक्तूबर 2026 को रात 12:01 बजे शुरू होगी। उम्मीदवार 1 नवंबर 2026 को रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकेंगे।

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कितना मिलेगा वेतन?

यह पद समूह ‘ग’ के गैर-राजपत्रित और गैर-मंत्रालयी पद हैं। चयनित उम्मीदवारों को वेतन स्तर-3 के तहत 21,700 रुपये से 69,100 रुपये तक वेतन मिलेगा। महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार हैं:

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  • ऑनलाइन आवेदन शुरू: 3 अक्तूबर 2026 (रात 12:01 बजे)
  • आवेदन की अंतिम तिथि: 1 नवंबर 2026
  • आवेदन बंद होने का समय: रात 11:59 बजे

भर्ती से जुड़ी अहम जानकारी

विवरण जानकारी
भर्ती संस्था भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (आईटीबीपी)
पद कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी)
भर्ती खेल कोटा
रिक्ति वर्ष 2025
कुल पद 126
पुरुष पद 72
महिला पद 54
पद समूह समूह ‘ग’
पद का स्वरूप गैर-राजपत्रित, गैर-मंत्रालयी
वेतन स्तर स्तर-3
वेतनमान 21,700-69,100 रुपये
आयु सीमा 18 से 23 वर्ष
आवेदन माध्यम ऑनलाइन
आवेदन शुरू 3 अक्तूबर 2026, रात 12:01 बजे
अंतिम तिथि 1 नवंबर 2026, रात 11:59 बजे
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किन खेलों में कितने पद हैं?

आईटीबीपी कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) खेल कोटा भर्ती में 28 खेलों के लिए पद तय किए गए हैं। पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए पदों की संख्या खेल के अनुसार अलग-अलग है।

क्रमांक खेल पुरुष महिला कुल
1 एथलेटिक्स 3 2 5
2 जलीय खेल 2 2 4
3 तीरंदाजी 1 4 5
4 बैडमिंटन 3 3 6
5 बास्केटबॉल 3 0 3
6 मुक्केबाजी 5 4 9
7 घुड़सवारी 1 0 1
8 फुटबॉल 2 0 2
9 जिम्नास्टिक 3 3 6
10 हैंडबॉल 3 0 3
11 आइस हॉकी 4 2 6
12 हॉकी 3 0 3
13 जूडो 4 8 12
14 खो-खो 1 2 3
15 पेंचक सिलाट 1 3 4
16 पावरलिफ्टिंग 1 0 1
17 केंद्रीय स्की 4 4 8
18 खेल शूटिंग 4 4 8
19 टेबल टेनिस 2 0 2
20 ताइक्वांडो 3 4 7
21 वॉलीबॉल 6 0 6
22 भारोत्तोलन 4 0 4
23 कुश्ती 4 1 5
24 कैनोइंग 1 2 3
25 कयाकिंग 1 2 3
26 रोइंग 0 1 1
27 एमटीबी साइक्लिंग 1 1 2
28 कराटे 2 2 4
कुल   72 54 126

 

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कौन कर सकता है आवेदन?

  • यह भर्ती पात्र पुरुष और महिला भारतीय नागरिकों के लिए है।
  • नेपाल और भूटान के नागरिक भी निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर आवेदन कर सकते हैं।
  • भर्ती विशेष रूप से निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले मेधावी खिलाड़ियों के लिए है। 
  • सलिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को अपनी खेल उपलब्धियों और संबंधित प्रमाण-पत्र की पात्रता जरूर जांचनी चाहिए।

कितनी है आयु सीमा?

  • आईटीबीपी कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) खेल कोटा भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 23 वर्ष है।
  • मेधावी खिलाड़ियों को आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट मिलेगी।
  • अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मेधावी खिलाड़ियों को अधिकतम 10 वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

आवेदन शुल्क कितना है?

आवेदन शुल्क उम्मीदवार की श्रेणी और लिंग के अनुसार अलग-अलग है।

 

उम्मीदवार आवेदन शुल्क
पुरुष - अनारक्षित 100 रुपये
पुरुष - अन्य पिछड़ा वर्ग 100 रुपये
पुरुष - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 100 रुपये
महिला उम्मीदवार कोई शुल्क नहीं
अनुसूचित जाति कोई शुल्क नहीं
अनुसूचित जनजाति कोई शुल्क नहीं
पूर्व सैनिक कोई शुल्क नहीं

 

आईटीबीपी खेल कोटा भर्ती के लिए आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए ये चरण अपनाने होंगे:

  • आईटीबीपी की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट पर जाएं।
  • खेल कोटे के तहत कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) भर्ती की सूचना खोलें।
  • पात्रता और खेल प्रमाण-पत्र से जुड़ी शर्तों को ध्यान से पढ़ें।
  • 3 अक्तूबर 2026 से उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन लिंक खोलें।
  • पंजीकरण करें और मांगी गई व्यक्तिगत, शैक्षणिक और खेल संबंधी जानकारी दर्ज करें।
  • जरूरी दस्तावेज और खेल प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें।
  • जरूरत होने पर 100 रुपये का आवेदन शुल्क जमा करें।
  • अंतिम जमा करने से पहले आवेदन में दर्ज सभी जानकारियां अच्छी तरह जांच लें।
  • 1 नवंबर 2026 को रात 11:59 बजे से पहले आवेदन जमा कर दें।
  • जमा किए गए आवेदन पत्र को सुरक्षित रखें या भविष्य के लिए डाउनलोड कर लें।
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