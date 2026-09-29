छत्तीसगढ़: बीएड वालों के लिए सरकारी नौकरी, लेक्चरर के 854 पदों पर आज से आवेदन शुरू, कब तक भरना होगा फॉर्म?

CG Vyapam Lecturer Recruitment 2026: छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल (सीजीएसएसबी) ने व्याख्याता (लेक्चरर) भर्ती 2026 का विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है। यह भर्ती लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ की ओर से निकाली गई है। भर्ती के तहत ई-संवर्ग और टी-संवर्ग में आठ विषयों के लिए कुल 854 पद हैं। इनमें 424 पद ई-संवर्ग और 430 पद टी-संवर्ग के हैं।

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