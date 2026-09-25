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जितना स्वयं को जानता हूँ, उतना ही

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            मैं कोई सीमांकित भूखंड नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न रेखाओं का बंदी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं वह आकाश हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ दिशाएँ जन्मती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर स्वयं में लौट आती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अग्नि भी निवास करती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और तप का निःशब्द हिम भी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अन्याय से टकराती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरा स्वयं को पिघलाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब बुद्धि अपने सूक्ष्म व्यूह रचती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर कोई बालक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब भी पूछता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
*"सत्य कहाँ है?"*
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रश्न ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी सबसे प्राचीन संपत्ति है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्तर आते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना समय जीते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और चले जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं नदी का भँवर भी हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका निस्तरंग जल भी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गति और विराम—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ही प्रवाह के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो स्पंदन हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब लोक भटकता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे भीतर वाणी जागती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब आत्मा पुकारती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही वाणी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन में विलीन हो जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्द
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतिम आश्रय नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो नहीं कहा गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही सत्य के निकट होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी करुणा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आवश्यक होने पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वज्र धारण करती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मेरा कठोरतम निर्णय भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक कुसुम बचाए रखता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षमा और दण्ड—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो धर्म नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऋतु बदलती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी वृक्ष
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नया हरापन रचता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं उतरता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संसार की लहरों में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम, संबंध, स्मृतियाँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबको जीता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबको बहते देखता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर एक दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब छूट जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हथेलियों पर बचती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल समय की धूल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और एक मौन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आसक्ति और वैराग्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो किनारे नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ही श्वास के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आना और जाना हैं;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन इनके बीच घटता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब जानता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विरोध केवल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दृष्टि का भ्रम है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अस्तित्व तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समन्वय का मौन संगीत है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं स्वयं को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दिन खोता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नए आकाश की तरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से जन्म लेता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं कोई निष्कर्ष नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अनवरत उद्घाटन हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जितना स्वयं को जानता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उतना ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने पार चला जाता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद इसी का नाम—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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