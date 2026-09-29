आईओसीएल: इंडियन ऑयल में निकली विभिन्न पदों पर भर्ती, नहीं होगी लिखित परीक्षा; कहां और कैसे करें आवेदन? जानें

दस्तावेज सत्यापन के लिए जरूरी दस्तावेज

दस्तावेज सत्यापन के समय उम्मीदवारों को मूल दस्तावेजों के साथ उनकी स्व-सत्यापित कॉपी भी ले जानी होगी।

10वीं की मार्कशीट/प्रमाणपत्र, जन्मतिथि के प्रमाण के लिए

12वीं की मार्कशीट और डिग्री/डिप्लोमा की सभी सेमेस्टर या वर्ष की मार्कशीट

स्नातक या डिप्लोमा का प्रमाणपत्र

सीजीपीए/ओजीपीए को प्रतिशत में बदलने का प्रमाणपत्र, अगर लागू हो

रिजल्ट जारी होने की तारीख का प्रमाणपत्र, अगर लागू हो

एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या दिव्यांगता प्रमाणपत्र, अगर लागू हो

NATS/NAPS पोर्टल के रजिस्ट्रेशन का प्रिंटआउट

पात्रता से जुड़ा शपथ पत्र

मांगे गए अन्य जरूरी प्रमाणपत्र/दस्तावेज

आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट में से कोई एक मूल फोटो पहचान पत्र

कैसे होगा चयन?

कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। चयन संबंधित ट्रेड की योग्यता में मिले कुल अंकों के प्रतिशत के आधार पर मेरिट से होगा। मेरिट अधिक अंक से कम अंक के क्रम में बनेगी और पहली बार अप्रेंटिसशिप करने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। समान अंक होने पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता मिलेगी।

मेरिट में चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल जांच के लिए बुलाया जाएगा। दस्तावेज और मेडिकल फिटनेस सही पाए जाने के बाद नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाएगा।