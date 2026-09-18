ग्रामीण डाक सेवक भर्ती: 23 हजार से अधिक पदों पर बंद होने वाली है आवेदन विंडो, फटाफट 10वीं पास करें आवेदन

10वीं पास भरें फॉर्म

इंडिया पोस्ट GDS भर्ती 2026 के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं की परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार के लिए 10वीं में गणित और अंग्रेजी विषय पास होना जरूरी है। इसके अलावा, उम्मीदवार ने जिस पोस्ट या सर्कल के लिए आवेदन किया है, वहां की स्थानीय भाषा की पढ़ाई 10वीं तक की होनी चाहिए।



आवेदन करने वाले उम्मीदवार की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

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