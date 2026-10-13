जीडीएस भर्ती 2027: पहली मेरिट में नाम है तो 27 अक्तूबर तक कराना होगा डीवी, कौन-कौन से दस्तावेज लगेंगे?

पहली मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो क्या करें?

यदि पहली मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो भर्ती की अगली चयन सूचियों से संबंधित आधिकारिक सूचनाओं पर नजर रखें। आगे की सूची में नाम आने की संभावना भर्ती की रिक्तियों, उपलब्ध पदों और विभाग की चयन प्रक्रिया पर निर्भर करती है।



दूसरी मेरिट लिस्ट कब जारी होगी, इसकी निश्चित तारीख की आधिकारिक सूचना अभी तक जारी नहीं की गई है। इसलिए उम्मीदवार नियमित रूप से इंडिया पोस्ट जीडीएस के आधिकारिक पोर्टल पर विजिट करते रहें।