जीडीएस भर्ती 2027: पहली मेरिट में नाम है तो 27 अक्तूबर तक कराना होगा डीवी, कौन-कौन से दस्तावेज लगेंगे?
इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती 2026 की पहली मेरिट लिस्ट जारी हो गई है। 23,757 पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को 27 अक्तूबर 2026 तक दस्तावेज सत्यापन कराना होगा। जानें जरूरी कागजात, प्रमाणपत्रों की सूची और मेरिट लिस्ट चेक करने का तरीका...
विस्तार
इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज सत्यापन बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) भर्ती 2026 की पहली मेरिट लिस्ट में चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। इसके लिए अंतिम तारीख 27 अक्तूबर 2026 बताई गई है। ऐसे में उम्मीदवारों को समय रहते सभी जरूरी प्रमाणपत्र तैयार कर लेने चाहिए।
जीडीएस भर्ती में कितने पद भरे जाने हैं?
इस भर्ती के माध्यम से ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस), शाखा पोस्टमास्टर (बीपीएम) और सहायक शाखा पोस्टमास्टर (एबीपीएम)/डाक सेवक के कुल 23,757 पदों पर नियुक्ति की जानी है। मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद उम्मीदवारों को संबंधित डिवीजनल कार्यालय में उपस्थित होकर अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन में सफल होना नियुक्ति प्रक्रिया के लिए जरूरी है।
जीडीएस भर्ती के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?
पहली मेरिट लिस्ट में नाम आने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान सभी जरूरी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे। उम्मीदवार नीचे दी गई सूची की मदद से अपने कागजात तैयार कर सकते हैं।
|दस्तावेज का नाम
|आवश्यक जानकारी
|दसवीं कक्षा की अंकतालिका
|शैक्षणिक योग्यता और अंकों के प्रमाण के लिए
|पहचान पत्र
|मान्य पहचान प्रमाण
|आधार कार्ड
|पहचान सत्यापन के लिए
|जाति प्रमाणपत्र
|आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए, यदि लागू हो
|दिव्यांगता प्रमाणपत्र
|दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए, यदि लागू हो
|आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाणपत्र
|संबंधित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए, यदि लागू हो
|ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र
|यदि लागू हो और मांगा गया हो
|जन्मतिथि का प्रमाणपत्र
|निर्धारित निर्देशों के अनुसार
|चिकित्सा प्रमाणपत्र
|विभागीय निर्देशों के अनुसार
|पासपोर्ट आकार की दो तस्वीरें
|हाल की तस्वीरें
|स्थानीय भाषा का प्रमाणपत्र
|जहां लागू हो, वहां संबंधित निर्देशों के अनुसार
उम्मीदवार सभी मूल प्रमाणपत्र अपने साथ लेकर जाएं। प्रत्येक संबंधित दस्तावेज की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के दो सेट भी तैयार रखें। चिकित्सा प्रमाणपत्र और अन्य विशेष दस्तावेजों के निर्धारित प्रारूप की पुष्टि संबंधित डिवीजनल कार्यालय से अवश्य करें।
27 अक्तूबर तक कहां और कैसे कराना होगा दस्तावेज सत्यापन?
मेरिट लिस्ट में चयनित अभ्यर्थियों को अपने संबंधित डिवीजनल कार्यालय में जाकर दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। इसके लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें।
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी मेरिट लिस्ट और चयन संबंधी सूचना देखें।
- चयनित उम्मीदवारों के लिए जारी सत्यापन निर्देश ध्यान से पढ़ें।
- अपने सभी मूल प्रमाणपत्र और उनकी स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के दो सेट तैयार रखें।
- आवेदन में दर्ज नाम, जन्मतिथि, दसवीं के अंक और अन्य विवरणों का प्रमाणपत्रों से मिलान करें।
- निर्धारित तारीख और समय पर संबंधित डिवीजनल कार्यालय पहुंचें।
- सत्यापन के बाद अधिकारियों द्वारा दिए गए अगले निर्देशों का पालन करें।
यदि किसी दस्तावेज में नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी का अंतर है, तो सत्यापन की तारीख से पहले संबंधित भर्ती अधिकारियों से संपर्क करके समाधान की प्रक्रिया जान लें।
जीडीएस भर्ती 2026 की मेरिट लिस्ट कैसे चेक करें?
उम्मीदवार अपनी मेरिट लिस्ट देखने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं।
- इंडिया पोस्ट जीडीएस के आधिकारिक भर्ती पोर्टल indiapostgdsonline.gov.in पर जाएं।
- संबंधित भर्ती चक्र यानी जुलाई 2026 सत्र की अनुसूची-2 का विकल्प खोजें।
- अपने राज्य या डाक सर्किल की चयन सूची का विकल्प चुनें।
- उपलब्ध मेरिट लिस्ट की पीडीएफ खोलें।
- पीडीएफ में अपना नाम या पंजीकरण संख्या खोजें।
- यदि आपका नाम सूची में है, तो चयन संबंधी सूचना और दस्तावेज सत्यापन के निर्देश ध्यान से पढ़ें।
- भविष्य में उपयोग के लिए मेरिट लिस्ट की पीडीएफ अपने पास सुरक्षित रख लें।
पहली मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो क्या करें?
यदि पहली मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो भर्ती की अगली चयन सूचियों से संबंधित आधिकारिक सूचनाओं पर नजर रखें। आगे की सूची में नाम आने की संभावना भर्ती की रिक्तियों, उपलब्ध पदों और विभाग की चयन प्रक्रिया पर निर्भर करती है।
दूसरी मेरिट लिस्ट कब जारी होगी, इसकी निश्चित तारीख की आधिकारिक सूचना अभी तक जारी नहीं की गई है। इसलिए उम्मीदवार नियमित रूप से इंडिया पोस्ट जीडीएस के आधिकारिक पोर्टल पर विजिट करते रहें।