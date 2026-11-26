सोच हमारी अपनी सब कहतीं हैं।

शीर्षक - बुढ़ापा

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बुढ़ापा जीवन की राह होती हैं।

उम्र और जिंदगी की शाम होती हैं।



जवां और बुढ़ापा बीते पल कहते हैं।

शांति और धर्म कर्म हमसब करते हैं।



तेरे मेरे सपने और हमसफर होते हैं।

प्रेम प्यार चाहत यादें ताजा रहती हैं।



हां बुढ़ापा जीवन में सच ही रहता है।

हमारी सोच और समझदारी होती हैं।



नीरज शब्दों में बुढ़ापा लिखते हैं।

आज कल हर बात याद आती हैं।



हम तुम सब वक्त से गुजरते हैं।

बुढ़ापा समय और हालात होते हैं।



बचपन जवानी अधेड़ बुढ़ापा हैं।

सोच हमारी अपनी सब कहतीं हैं।

-नीरज कुमार अग्रवाल

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28 मिनट पहले