मैं वो किश्ती नहीं, जिसे पतवार से

मैं वो किश्ती नहीं, जिसे पतवार से,

मन माने ढंग से, मोड़ा जा सके,

मैं तो वो सागर हूं, जिसमें आकर के,

मेरी खुद की मर्जी से चल सके।

-चंद्र दत्त शर्मा

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28 मिनट पहले