आईबीपीएस पीओ 2026: प्रारंभिक परीक्षा परिणाम जारी, अगला चरण मुख्य परीक्षा, अक्तूबर में होगी; भरे जाएंगे 7565 पद

IBPS PO Prelims Result 2026: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) ने आईबीपीएस पीओ प्रारंभिक परीक्षा 2026 का परिणाम 23 सितंबर 2026 को जारी कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने 22 और 23 अगस्त 2026 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा दी थी, वे अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं।

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यह भर्ती कुल 7,565 पदों के लिए आयोजित की जा रही है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के अगले चरण यानी मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।