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आईबीपीएस पीओ 2026: प्रारंभिक परीक्षा परिणाम जारी, अगला चरण मुख्य परीक्षा, अक्तूबर में होगी; भरे जाएंगे 7565 पद

Wed, 23 Sep 2026 07:37 PM IST
आकाश कुमार जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Wed, 23 Sep 2026 07:37 PM IST
सार

IBPS PO Prelims Result 2026: आईबीपीएस पीओ प्रारंभिक परीक्षा 2026 का परिणाम 23 सितंबर को जारी कर दिया गया है। 22 और 23 अगस्त को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी अब अपना परिणाम देख सकते हैं। सफल अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा अक्तूबर में होनी है। जानें मुख्य परीक्षा की तारीख...

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IBPS PO Prelims Result 2026 Out for 7,565 Posts, Mains Exam on October 4
IBPS PO Prelims Result 2026 - फोटो : AI Generated

विस्तार
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IBPS PO Prelims Result 2026: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) ने आईबीपीएस पीओ प्रारंभिक परीक्षा 2026 का परिणाम 23 सितंबर 2026 को जारी कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने 22 और 23 अगस्त 2026 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा दी थी, वे अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं।

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यह भर्ती कुल 7,565 पदों के लिए आयोजित की जा रही है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के अगले चरण यानी मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।

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आईबीपीएस पीओ मुख्य परीक्षा कब होगी?

  • प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए आईबीपीएस पीओ मुख्य परीक्षा 4 अक्तूबर 2026 को आयोजित की जाएगी।
  • प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को अब मुख्य परीक्षा की तैयारी पर ध्यान देना होगा।
  • मुख्य परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र आईबीपीएस की ओर से अलग से जारी किया जाएगा।
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परिणाम में क्या जानकारी मिलेगी?

प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में अभ्यर्थी की मुख्य परीक्षा के लिए योग्यता स्थिति दी जाएगी। परिणाम देखते समय अभ्यर्थियों को इसमें दर्ज जानकारी ध्यान से जांचनी चाहिए। परिणाम में आम तौर पर ये जानकारियां दी जाती हैं:

  • अभ्यर्थी का नाम
  • अनुक्रमांक या पंजीकरण संख्या
  • परीक्षा का नाम
  • परीक्षा का चरण
  • योग्यता की स्थिति
  • श्रेणी
  • मुख्य परीक्षा के लिए चयन की स्थिति
  • अगले चरण से जुड़े जरूरी निर्देश
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अब अभ्यर्थियों को क्या करना होगा?

  • प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को अब मुख्य परीक्षा में शामिल होना होगा। मुख्य परीक्षा 4 अक्तूबर 2026 को प्रस्तावित है।
  • अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी होने के बाद उसे डाउनलोड करना होगा। 
  • इसके साथ ही मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न के अनुसार तैयारी करनी होगी।
  • मुख्य परीक्षा में तर्कशक्ति, मात्रात्मक योग्यता, अंग्रेजी, सामान्य/आर्थिक/बैंकिंग जागरूकता और वर्णनात्मक अंग्रेजी से जुड़े विषयों की तैयारी करनी होगी।
  • मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के अगले चरण यानी साक्षात्कार में शामिल होंगे।

अंक और कटऑफ कब जारी होंगे?

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, प्रारंभिक परीक्षा की अंकतालिका अलग से जारी की जाएगी। वहीं कटऑफ भी अंकतालिका के साथ या उसके बाद जारी की जाएगी। इसलिए अभ्यर्थियों को आगे की जानकारी के लिए आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखनी चाहिए।

आईबीपीएस पीओ का रिजल्ट कैसे देखें?

अभ्यर्थी इन आसान चरणों के जरिए अपना परिणाम देख सकते हैं:

  • आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • होमपेज पर सीआरपी पीओ/एमटी वाले भाग में जाएं।
  • आईबीपीएस पीओ प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2026 के लिंक पर क्लिक करें।
  • अपना पंजीकरण संख्या या अनुक्रमांक और पासवर्ड या जन्मतिथि दर्ज करें।
  • कैप्चा भरकर लॉगिन या सबमिट करें।
  • आपका परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा।
  • अपनी योग्यता स्थिति जांचें और परिणाम डाउनलोड कर लें।
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