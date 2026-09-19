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Sooba Lal

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                            सोच अगर ऊँची हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो फर्क नहीं कुछ पड़ता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान गरीब हो चाहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहज़ादा हो कहलाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती हो चाहे बिस्तर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीला गगन हो चादर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख्वाब अगर हों ऊँचे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो मन छू लेता अंबर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिन-रात पसीना बहता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मेहनत करता जाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में अडिगता लेकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बाधा से टकराता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीखने की भूख हो मन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान की प्यास न मिटती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर पल लक्ष्य की ओर बढ़े,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिम्मत फिर कभी न झुकती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नींद भले कम हो जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर सपने बड़े सजाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिन, महीने, वर्ष गुज़रते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह लक्ष्य से न घबराता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब लगन अडिग हो मन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कर्म निरंतर चलता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो देर भले हो जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सफलता का दीपक जलता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊँची सोच, कठिन परिश्रम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अडिग रहे विश्वास,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके मन में ये तीनों हों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंज़िल उसके पास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सूबा लाल "अंजना"
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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