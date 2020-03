IBPS PO: जारी हुए स्कोर कार्ड, यहां दिया है डायरेक्ट लिंक

{"_id":"5e71b7148ebc3ea4c513519f","slug":"ibps-po-main-score-card-available-know-how-to-download","type":"story","status":"publish","title_hn":"IBPS PO: \u091c\u093e\u0930\u0940 \u0939\u0941\u090f \u0938\u094d\u0915\u094b\u0930 \u0915\u093e\u0930\u094d\u0921, \u092f\u0939\u093e\u0902 \u0926\u093f\u092f\u093e \u0939\u0948 \u0921\u093e\u092f\u0930\u0947\u0915\u094d\u091f \u0932\u093f\u0902\u0915","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"\u0938\u0930\u0915\u093e\u0930\u0940 \u0928\u094c\u0915\u0930\u093f\u092f\u093e\u0902","slug":"government-jobs"}}

जॉब डेस्क, अमर उजाला Updated Wed, 18 Mar 2020 11:22 AM IST

जो उम्मीदवार स्कोर कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं वे रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि के जरिये लॉगइन कर सकते हैं।

उम्मीदवार अपने स्कोर कार्ड 31 मार्च तक डाउनलोड कर सकते हैं।

मुख्य परीक्षा के बाद उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

आगे दिए चरणों के माध्यम से अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन यानी आईबीपीएस ने पीओ यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर की मुख्य परीक्षा के लिए स्कोर कार्ड जारी कर दिए हैं। जो उम्मीदवार परीक्षा में उपस्थित हुए हैं वे अपना स्कोर कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार के लिए आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in है। उम्मीदवार आगे दिए लिंक के माध्यम से भी अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।सबसे पहले उम्मीदवार आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाएं।उसके बाद होमपेज पर दिए Click here to View score card for PO/MT main exam से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।अब अपनी जरूरी जानकारी जैसे- रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि सबमिट कर लॉगइन करें।जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने स्कोर कार्ड खुल जाएगा।अब इसे डाउनलोड करें।