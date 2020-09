IBPS Clerk Bharti 2020: जारी हुआ नोटिफिकेशन, 1558 पदों पर भर्तियांं

{"_id":"5f4f254f8ebc3e530e3ce67b","slug":"ibps-clerk-bharti-1558-posts-vacant-know-how-to-apply","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"IBPS Clerk Bharti 2020: \u091c\u093e\u0930\u0940 \u0939\u0941\u0906 \u0928\u094b\u091f\u093f\u092b\u093f\u0915\u0947\u0936\u0928, 1558 \u092a\u0926\u094b\u0902 \u092a\u0930 \u092d\u0930\u094d\u0924\u093f\u092f\u093e\u0902\u0902","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"\u0938\u0930\u0915\u093e\u0930\u0940 \u0928\u094c\u0915\u0930\u093f\u092f\u093e\u0902","slug":"government-jobs"}}

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि- 2 सितंबर, 2020 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि - 23 सितंबर, 2020 आवेदन पत्र में सुधार की अंतिम तिथि - 23 सितंबर, 2020 आवेदन पत्र के प्रिंट आउट लेने की अंतिम तिथि - 23 सिंतबर, 2020 ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तिथि - 23 सितंबर, 2020

द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) ने अनेक पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आपको बता दें कि बीपीएससी द्वारा संयुक्त भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। ये प्रक्रिया प्रमुख संस्थानों में क्लर्क कैडर के पदों पर भर्तियों के लिए शुरू की गई हैं। आज यानि 2 सितंबर 2020 ये प्रक्रिया शुरू हो रही हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाना होगा। नौकरी से संबंधित अधिक जानकारी आगे की स्लाइड देखें।विभिन्न सरकारी बैंकों में क्लर्क के पद- 1558 वैकेंसीउम्मीदवारों का चयम प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के आधार पर होगा।बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda), केनरा बैंक (Canara Bank), इंडियन ओवरसीज बैंक (Indian Overseas Bank), यूको बैंक (UCO Bank), बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India), पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank of India), बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra), इंडियन बैंक (Indian Bank), पंजाब एंड सिंध बैंक (Punjab and Sindh Bank)