HSSC : हरियाणा स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा- 2021 का परिणाम जारी, उम्मीदवार ऐसे जानें अपना रिजल्ट

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जारी की गई स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वह हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। आयोग द्वारा इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया 20 सितंबर 2019 को शुरू की गई थी।इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 9 अक्तूबर 2021 थी, लेकिन आवेदन पत्र को पूरी तरह से भरकर जमा करने की आखिरी तारीख 12 अक्तूबर 2021 थी। परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अपना परिणाम जानने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, वहां उनका परिणाम अपलोड कर दिया गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जारी की गई इस भर्ती के द्वारा राज्य में कुल 4322 पदों पर भर्तीयां की जाएंगी। इसमें स्टाफ नर्स और डेंटल हाइजीनिस्ट समेत कई अन्य ऐसे पद हैं जिनपर आयोग उम्मीदवारों को नियुक्ति देगा।1. उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर जाएं।2. होमपेज पर दिए गए Latest Notice के लिंक पर क्लिक करें।3. यहां उम्मीदवार Haryana Staff Selection Commission HSSC Are Recently Uploaded Admit Card for the Various Post of 4322 Post के लिंक पर क्लिक करें।4. अब उम्मीदवार इसमें Result के सेक्शन में जाएं।5. इसपर क्लिक करते ही आपके सामने एक पीडीएफ खुल जाएगा।6. पीडीएफ में उम्मीदवार अपने रोल क्रमांक को ctrl + f की मदद से खोज कर अपना परिणाम जान सकते हैं।हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जारी की गई स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा के जरिए हरियाणा के विभिन्न सरकारी विभागों में कुल 4322 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती में 29 डेंटल हाइजीनिस्ट, 307 लेबोरेटरी टेक्नीशियन, 28 लेबोरेटरी अटेंडेंट, 565 एमपीएचडब्ल्यू, 92 फार्मासिस्ट, 197 रेडियोग्राफर, 8 टी बी हेल्थ विजिटर, 100 ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, 1584 स्टाफ नर्स, 19 सुपरवाइजर फीमेल, 546 डेवलपमेंट असिस्टेंट, 126 जूनियर सिस्टम इंजीनियर, 23 क्लर्क और 42 रेवेन्यू अकाउंटेंट के पद शामिल है।