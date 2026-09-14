हरियाणा: एसएसएससी क्लर्क की उत्तर कुंजी पर आज से दर्ज करें आपत्ति, 16 सितंबर तक मौका; फीस कितनी?

Haryana SSSC Clerk Answer Key 2026: हरियाणा के अधीनस्थ न्यायालयों में क्लर्क के पदों के लिए आयोजित ऑनलाइन लिखित परीक्षा की प्रोविजनल उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अब अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। अगर किसी प्रश्न के उत्तर को लेकर आपत्ति है तो निर्धारित समय में उसे दर्ज भी कराया जा सकता है।

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अभ्यर्थी उत्तर कुंजी हरियाणा एसएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट sssc.gov.in पर जाकर देख और डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपना पंजीकरण नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा।