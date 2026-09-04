दिल्ली पुलिस भर्ती: खराब मौसम के कारण पीई, एमटी परीक्षा फिर स्थगित; अब कब होंगे एग्जाम? देखें पूरा शेड्यूल

दिल्ली पुलिस भर्ती-2025 के तहत कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के चार पदों के लिए फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट (PE&MT) का शेड्यूल बदल दिया गया है। खराब मौसम के कारण इन पदों के लिए PE&MT की तारीखों में बदलाव किया गया है। उम्मीदवारों को अब नई तारीख के अनुसार परीक्षा में शामिल होना होगा।

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