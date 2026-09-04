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दिल्ली पुलिस भर्ती: खराब मौसम के कारण पीई, एमटी परीक्षा फिर स्थगित; अब कब होंगे एग्जाम? देखें पूरा शेड्यूल

Fri, 04 Sep 2026 12:39 PM IST
शाहीन परवीन जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: शाहीन परवीन Updated Fri, 04 Sep 2026 12:39 PM IST
सार

दिल्ली पुलिस भर्ती-2025 के तहत कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल पदों के लिए पीई और एमटी का शेड्यूल खराब मौसम के कारण फिर बदल दिया गया है। अब परीक्षा सितंबर और अक्तूबर में नई तारीखों पर आयोजित होगी।

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Delhi Police Recruitment 2025: PE and MT Postponed Again Due to Bad Weather, Check New Dates
Delhi Police PE&MT 2025 Postponed - फोटो : AI Generated

विस्तार
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दिल्ली पुलिस भर्ती-2025 के तहत कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के चार पदों के लिए फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट (PE&MT) का शेड्यूल बदल दिया गया है। खराब मौसम के कारण इन पदों के लिए PE&MT की तारीखों में बदलाव किया गया है। उम्मीदवारों को अब नई तारीख के अनुसार परीक्षा में शामिल होना होगा।

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इन पदों के लिए जारी हुईं नई तारीखें

कॉन्स्टेबल (एग्जीक्यूटिव) के बचे उम्मीदवारों का फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट 18 से 26 सितंबर 2026, हेड कॉन्स्टेबल (मिनिस्टीरियल) का 28 और 29 सितंबर 2026, हेड कॉन्स्टेबल (AWO/TPO) का 30 सितंबर और 1 अक्तूबर 2026, जबकि कॉन्स्टेबल (ड्राइवर) का PE&MT 3 से 5 अक्तूबर 2026 तक आयोजित किया जाएगा।
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पद बदली हुई PE&MT तारीख
कॉन्स्टेबल (एग्जीक्यूटिव) के बचे उम्मीदवार 18 सितंबर से 26 सितंबर 2026
हेड कॉन्स्टेबल (मिनिस्टीरियल) 28 और 29 सितंबर 2026
हेड कॉन्स्टेबल (AWO/TPO) 30 सितंबर और 1 अक्तूबर 2026
कॉन्स्टेबल (ड्राइवर) 3 से 5 अक्तूबर 2026

क्या नए एडमिट कार्ड होंगे जारी?

इन चारों पदों के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को नया एडमिट कार्ड/ई-एडमिशन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि एडमिट कार्ड उपलब्ध होने के बाद इसे दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर लें।

उम्मीदवारों को पीई और एमटी के लिए उसी तारीख, स्थान और रिपोर्टिंग समय पर पहुंचना होगा, जो नए एडमिट कार्ड में दिया गया है। 

ऐसे डाउनलोड करें प्रवेश पत्र

  • सबसे पहले दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • होम पेज पर Recruitment/Recruitment Notices सेक्शन में जाएं।
  • Delhi Police Examination 2025 - PE&MT से संबंधित एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें।
  • मांगी गई जानकारी, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि/पासवर्ड, दर्ज करके लॉगिन करें।
  • स्क्रीन पर आपका ई-एडमिशन सर्टिफिकेट/एडमिट कार्ड दिखाई देगा।
  • एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रखें।
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