दिल्ली हाईकोर्ट: कनिष्ठ न्यायिक सहायक भर्ती का संशोधित परिणाम जारी, 83 दिव्यांग अभ्यर्थी अगले चरण के लिए चयनित

Delhi High Court JJA Result 2026: दिल्ली हाईकोर्ट ने कनिष्ठ न्यायिक सहायक/रेस्टोरर (ओपन) परीक्षा के चरण-1 प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में संशोधन किया है। हाईकोर्ट की परीक्षा शाखा ने 8 सितंबर 2026 को इस संबंध में नोटिस जारी किया। इसमें दिव्यांग अभ्यर्थियों की अलग-अलग उप-श्रेणियों के लिए कटऑफ अंक और अगले चरण के लिए चयनित अभ्यर्थियों की संख्या बताई गई है।

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