दिल्ली हाईकोर्ट: कनिष्ठ न्यायिक सहायक भर्ती का संशोधित परिणाम जारी, 83 दिव्यांग अभ्यर्थी अगले चरण के लिए चयनित
Delhi High Court JJA Result 2026: दिल्ली हाईकोर्ट ने कनिष्ठ न्यायिक सहायक/रेस्टोरर भर्ती परीक्षा के प्रारंभिक परिणाम में संशोधन किया है। दिव्यांग श्रेणी के 83 अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए चुना गया है। अलग-अलग उप-श्रेणियों की कटऑफ भी जारी की गई है।
विस्तार
Delhi High Court JJA Result 2026: दिल्ली हाईकोर्ट ने कनिष्ठ न्यायिक सहायक/रेस्टोरर (ओपन) परीक्षा के चरण-1 प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में संशोधन किया है। हाईकोर्ट की परीक्षा शाखा ने 8 सितंबर 2026 को इस संबंध में नोटिस जारी किया। इसमें दिव्यांग अभ्यर्थियों की अलग-अलग उप-श्रेणियों के लिए कटऑफ अंक और अगले चरण के लिए चयनित अभ्यर्थियों की संख्या बताई गई है।
कितने दिव्यांग अभ्यर्थी अगले चरण के लिए चुने गए?
नोटिस के अनुसार, दिव्यांग श्रेणी की विभिन्न उप-श्रेणियों से कुल 83 अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इन उप-श्रेणियों के लिए कुल 10 रिक्तियां अधिसूचित की गई थीं। नियम के अनुसार रिक्तियों की 15 गुना संख्या के आधार पर अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है।
ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए कटऑफ कितनी है?
हाईकोर्ट के नोटिस में कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी के निर्देश के अनुसार ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों की कटऑफ 93.333 अंक मानी जाएगी।
|दिव्यांगता श्रेणी
|रिक्तियां
|15 गुना संख्या
|चयनित अभ्यर्थी
|कटऑफ अंक
|दृष्टिबाधित, कम दृष्टि
|4
|60
|42
|54.221
|बधिर, कम सुनने वाले
|3
|45
|13
|55.542
|एक हाथ, दोनों हाथ, एक पैर, दोनों पैर आदि से संबंधित दिव्यांगता
|1
|15
|15
|78.245
|ऑटिज्म, विशिष्ट सीखने की अक्षमता, मानसिक बीमारी आदि
|2
|30
|13
|61.349
|कुल
|10
|150
|83
|-
प्रारंभिक परीक्षा कब आयोजित हुई थी?
कनिष्ठ न्यायिक सहायक/रेस्टोरर (खुली) परीक्षा 2026 की चरण-1 प्रारंभिक परीक्षा 22 मार्च 2026 को कंप्यूटर आधारित परीक्षा के रूप में आयोजित की गई थी। अब हाईकोर्ट ने दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए संशोधित परिणाम और कटऑफ जारी की है।
अपना संशोधित परिणाम कैसे देखें?
हाईकोर्ट के नोटिस में अभ्यर्थियों को चरण-1 प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम देखने के लिए ऑनलाइन लिंक दिया गया है। अभ्यर्थी इस लिंक के माध्यम से अपना परिणाम देख सकते हैं। परिणाम देखने के लिए अभ्यर्थियों को संबंधित विवरण दर्ज करना होगा। परिणाम देखने के बाद चयन की स्थिति और कटऑफ को ध्यान से जांच लेना चाहिए।
मुख्य परीक्षा को लेकर क्या जानकारी है?
- यह संशोधित परिणाम नोटिस मुख्य रूप से दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों की संशोधित कटऑफ और अगले चरण के लिए चयन से संबंधित है।
- 8 सितंबर को जारी इस नोटिस में मुख्य परीक्षा की नई तारीख नहीं दी गई है।
- हाईकोर्ट ने कहा है कि पहले जारी नोटिस में दी गई अन्य सभी जानकारियां पहले की तरह लागू रहेंगी।
- इसलिए अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की तारीख और अन्य निर्देशों के लिए दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से जारी आधिकारिक सूचना को देखना चाहिए।
किन श्रेणियों की कटऑफ जारी हुई?
- नोटिस में दिव्यांग अभ्यर्थियों को पांच व्यापक उप-श्रेणियों में शामिल किया गया है।
- इनमें दृष्टिबाधित/कम दृष्टि, बधिर/कम सुनने वाले, हाथ-पैर से संबंधित दिव्यांगता, ऑटिज्म/विशिष्ट सीखने की अक्षमता/मानसिक बीमारी और एक से अधिक दिव्यांगताओं से संबंधित श्रेणियां शामिल हैं।