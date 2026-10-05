10वीं पास के लिए नौकरी: सीएसआईआर एनसीएल में एमटीएस पदों पर भर्ती, आज से आवेदन शुरू, कौन भर सकता है फॉर्म?

सीएसआईआर-राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला (एनसीएल), पुणे ने मल्टी-टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के 24 पदों पर भर्ती निकाली है। यह भर्ती विज्ञापन संख्या NCL/01-2026/MTS के तहत की जा रही है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 5 अक्तूबर 2026 को सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है। योग्य उम्मीदवार 4 नवंबर 2026 को शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं।

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एमटीएस का पद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत ग्रुप-सी का पद है। उम्मीदवारों का चयन निर्धारित पात्रता शर्तों और भर्ती प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा।