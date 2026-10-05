छत्तीसगढ़: 2292 पदों वाली सहायक शिक्षक भर्ती का प्रवेश-पत्र जारी, कहां से करें डाउनलोड, कब है परीक्षा?

छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अहम अपडेट है। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 का प्रवेश पत्र 5 अक्तूबर 2026 को जारी कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, वे अपना प्रवेश पत्र छत्तीसगढ़ व्यापम की आधिकारिक वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

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