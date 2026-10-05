छत्तीसगढ़: 2292 पदों वाली सहायक शिक्षक भर्ती का प्रवेश-पत्र जारी, कहां से करें डाउनलोड, कब है परीक्षा?
छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा का प्रवेश पत्र अब जारी हो चुका है। कुल 2,292 पदों के लिए परीक्षा 11 अक्तूबर को होने वाली है। जो भी अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं उन्हें अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर उसमें दर्ज सभी जानकारियां चेक कर लेनी चाहिए।
विस्तार
छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अहम अपडेट है। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 का प्रवेश पत्र 5 अक्तूबर 2026 को जारी कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, वे अपना प्रवेश पत्र छत्तीसगढ़ व्यापम की आधिकारिक वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।
सहायक शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा 11 अक्तूबर 2026, रविवार को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित होगी। इस भर्ती के जरिए कुल 2,292 पदों पर नियुक्ति की जानी है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए प्रवेश पत्र बेहद जरूरी दस्तावेज है। इसलिए इसे डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट निकालकर सुरक्षित रख लेना चाहिए।
परीक्षा कब और कितने बजे होगी?
छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा 11 अक्तूबर 2026 को होगी। परीक्षा का आयोजन सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक किया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले उम्मीदवार प्रवेश पत्र में दिए गए रिपोर्टिंग समय और अन्य निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें। अगर परीक्षा केंद्र दूसरे शहर या जिले में है, तो वहां पहुंचने की योजना पहले ही बना लेना बेहतर रहेगा।
ध्यान रखने वाली बातें:
- परीक्षा की तारीख: 11 अक्तूबर 2026
- दिन: रविवार
- परीक्षा का समय: सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक
- परीक्षा केंद्र का पूरा पता प्रवेश पत्र में दिया जाएगा।
- परीक्षा के दिन देरी से बचने के लिए समय से पहले केंद्र पहुंचें।
प्रवेश पत्र में कौन-कौन सी जानकारी चेक करनी चाहिए?
प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को उसमें दर्ज सभी विवरण ध्यान से चेक करनी चाहिए। किसी जानकारी में गलती दिखाई दे तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। प्रवेश पत्र में आम तौर पर ये जानकारियां दी जाती हैं:
- उम्मीदवार का नाम
- रोल नंबर या पंजीकरण संख्या
- उम्मीदवार की फोटो और हस्ताक्षर
- परीक्षा का नाम
- परीक्षा की तारीख और समय
- परीक्षा केंद्र का नाम और पूरा पता
- रिपोर्टिंग समय
- परीक्षा से जुड़े जरूरी दिशा-निर्देश
खास तौर पर परीक्षा केंद्र का पता, परीक्षा का समय और रिपोर्टिंग समय जरूर जांच लें।
2,292 पदों पर होगी भर्ती, कितने पद किस संवर्ग में हैं?
छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती 2026 के तहत कुल 2,292 पद भरे जाएंगे। ये पद ई-संवर्ग और टी-संवर्ग के तहत निर्धारित किए गए हैं।
- ई-संवर्ग: 795 पद
- टी-संवर्ग: 1,497 पद
- कुल: 2,292 पद
इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 जुलाई से 21 अगस्त 2026 तक चली थी। इसके बाद उम्मीदवारों को आवेदन पत्र में सुधार के लिए 22 अगस्त से 24 अगस्त 2026 तक का समय दिया गया था। अब आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लेना चाहिए।
परीक्षा के दिन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है?
परीक्षा केंद्र जाने से पहले प्रवेश पत्र में दिए गए सभी निर्देश पढ़ना जरूरी है। परीक्षा के दिन किसी परेशानी से बचने के लिए उम्मीदवार इन बातों का ध्यान रखें:
- प्रवेश पत्र: प्रवेश पत्र का स्पष्ट प्रिंट परीक्षा केंद्र पर जरूर लेकर जाएं।
- पहचान पत्र: प्रवेश के लिए निर्धारित वैध फोटो पहचान पत्र साथ रखें।
- परीक्षा केंद्र: केंद्र का नाम और पूरा पता पहले ही जांच लें।
- समय: रिपोर्टिंग समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने की कोशिश करें।
- प्रतिबंधित सामान: मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, कैलकुलेटर और अन्य प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर न जाएं।
- आंसर शीट: ओएमआर शीट या उत्तर पत्रक भरते समय दिए गए निर्देशों का ध्यान रखें।
- यात्रा: अगर केंद्र दूर है, तो यात्रा और पहुंचने के समय की योजना पहले ही बना लें।
- निर्देश: परीक्षा शुरू होने से पहले सभी जरूरी निर्देश पढ़ें और उनका पालन करें।
छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक प्रवेश पत्र कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से प्रवेश पत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करें:
- सबसे पहले vyapamcg.cgstate.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
- होमपेज पर दिए गए प्रवेश पत्र वाले अनुभाग को खोलें।
- सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 या संबंधित परीक्षा की लिंक पर क्लिक करें।
- अब मांगी गई आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
- जानकारी भरने के बाद जमा करें वाले विकल्प पर क्लिक करें।
- स्क्रीन पर आपका सहायक शिक्षक प्रवेश पत्र दिखाई देगा।
- प्रवेश पत्र में अपना नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, तारीख और समय जांच लें।
- प्रवेश पत्र डाउनलोड करें और उसका प्रिंट निकालकर सुरक्षित रख लें।