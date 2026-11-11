बीएसएफ एसआई 2026: सब-इंस्पेक्टर के 1167 पदों पर भर्ती, 1.12 लाख तक वेतन; कौन कर सकता है आवेदन? जानें पात्रता

सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने साल 2026 की रिक्तियों के लिए सब-इंस्पेक्टर (जनरल ड्यूटी) के 1,167 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। यह भर्ती लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन (LDCE) के माध्यम से होगी। यह भर्ती गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले बीएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी के कार्यरत पुरुष एवं महिला कांस्टेबल (GD), हेड कांस्टेबल (GD), एएसआई (GD) और कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) के लिए है। इसके अलावा एसएसबी के एएसआई (GD) भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें वे कर्मी भी शामिल हैं, जो अपनी मूल यूनिट या फोर्स से बाहर प्रतिनियुक्ति अथवा अटैचमेंट पर कार्यरत हैं।

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