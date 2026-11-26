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माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। शहर की प्रमुख सड़कों पर रात के समय बेहतर रोशनी और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम ने नई स्ट्रीट लाइटें लगाने की योजना तैयार की है। इसके तहत वार्ड-19 और 20 में असंध रोड पर शिवपुरी के नजदीक से गोहाना रोड रेलवे लाइन तक नौ मीटर ऊंचे ऑक्टागोनल (अष्टकोणीय) पोल लगाए जाएंगे। इस परियोजना पर करीब 1.06 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। निगम ने इसके लिए ओपन टेंडर जारी कर दिया है।निगम की ओर से जारी निविदा के अनुसार, कार्य पूरा करने के लिए 260 दिन की समयसीमा निर्धारित की गई है। टेंडर प्रक्रिया के तहत 24 नवंबर से ऑनलाइन दस्तावेज डाउनलोड करने और बोली जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक एजेंसियां 11 दिसंबर को दोपहर 12 बजे तक अपनी बोलियां जमा कर सकेंगी।इसी दिन दोपहर तीन बजे तकनीकी और वित्तीय बिड खोली जाएंगी। टेंडर में भाग लेने के लिए 2.13 लाख रुपये की बयाना राशि निर्धारित की गई है।अंधेरे से मिलेगी राहत, सुरक्षित होगा आवागमनअसंध रोड से गोहाना रोड रेलवे लाइन तक का यह हिस्सा शहर के व्यस्त मार्गों में शामिल है। यहां देर रात तक वाहनों और राहगीरों की आवाजाही रहती है, लेकिन पर्याप्त स्ट्रीट लाइटें नहीं होने से कई स्थानों पर अंधेरा रहता है। इससे दुर्घटनाओं और आपराधिक घटनाओं की आशंका बनी रहती है। इस मार्ग को मॉडल टाउन क्षेत्र के मिनी बाईपास के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। ऐसे में यहां आधुनिक स्ट्रीट लाइटों की जरूरत महसूस की जा रही थी।नौ मीटर ऊंचे ऑक्टागोनल पोल लगने से पूरे मार्ग पर समान रूप से रोशनी मिलेगी। मजबूत बनावट वाले ये पोल तेज हवा और खराब मौसम में भी टिकाऊ रहेंगे। इससे रात के समय यातायात सुगम होने के साथ महिलाओं, बुजुर्गों और अन्य राहगीरों को भी सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी।वार्ड-19 और 20 में असंध रोड पर शिवपुरी के पास से गोहाना रोड रेलवे लाइन तक नौ मीटर ऊंचे ऑक्टागोनल पोल लगाए जाएंगे। 11 दिसंबर को टेंडर खुलने के बाद जल्द ही काम शुरू कराने का प्रयास किया जाएगा। इससे क्षेत्रवासियों को बेहतर प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी।दीपक राणा, एमई, नगर निगम।