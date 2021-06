Patna Topper Success Story: किराना स्टोर संचालक के बेटे ने एक ही बार में टॉप की बीपीएससी परीक्षा, ऐसे पाई कामयाबी

ओमप्रकाश कहते हैं कि मेरा उद्देश्य लोगों को बेहतर सेवा देना, गरीबी और बेरोजगारी को दूर करना है। मैं एक सरकारी कर्मचारी के रूप में कड़ी मेहनत और लगन के साथ काम करना चाहता हूं। मुझे एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर में पोस्ट मिली है। जहां मैं डिजिसजन मेकिंग विंग में काम और जनता की सेवा करूंगा।



Bihar: Om Prakash Gupta, a resident of Patna, tops Bihar Public Service Commission 64th Combined Competitive Examination.



"I didn't even imagine securing the first rank. I am really thrilled. My aim is to deliver efficient, effective, & quality service to people," he says. pic.twitter.com/xFylukNnnA