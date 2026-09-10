बीओआई भर्ती: बैंक ऑफ इंडिया में निकली स्पेशलिस्ट ऑफिसर की नौकरी, एक लाख से अधिक मिलेगा वेतन; आज से आवेदन शुरू

बैंक ऑफ इंडिया ने विभिन्न अधिकारी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 205 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इच्छुक उम्मीदवार 10 सितंबर 2026 से 25 सितंबर 2026 तक बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। भर्ती प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वेतनमान के पदों के लिए की जाएगी।

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