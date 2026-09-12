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Hindi News ›   Jobs ›   Government Jobs ›   APPSC Recruitment 2026: 155 Posts Including Agriculture Development Officer, Apply by September 30

एपीपीएससी: 1.77 लाख तक वेतन वाली नौकरी, कृषि विकास अधिकारी समेत 155 वैकेंसी, कब तक और कौन भर सकता है फॉर्म?

Sat, 12 Sep 2026 09:31 PM IST
आकाश कुमार आईएएनएस, ईटानगर
आईएएनएस, ईटानगर Published by: आकाश कुमार Updated Sat, 12 Sep 2026 09:31 PM IST
सार

APPSC Recruitment 2026: अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 155 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। इनमें कृषि, बागवानी और पशु चिकित्सा विभाग के अहम पद शामिल हैं। पात्र अभ्यर्थी 30 सितंबर शाम पांच बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
 

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APPSC Recruitment 2026: 155 Posts Including Agriculture Development Officer, Apply by September 30
APPSC Recruitment 2026 - फोटो : AI Generated

विस्तार
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APPSC Recruitment 2026: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अरुणाचल प्रदेश से भर्ती का अवसर आया है। अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (एपीपीएससी) ने ‘ग्रुप-ए और ग्रुप-बी, राजपत्रित (तकनीकी) पद-2026 (भाग-I)’ की संयुक्त भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

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आयोग ने विभिन्न पदों और सेवाओं में कुल 155 रिक्तियां निकाली हैं। इन पदों के लिए देश के नागरिक, अरुणाचल प्रदेश के स्थायी निवासी और अरुणाचल प्रदेश अनुसूचित जनजाति का मूल निवासी प्रमाण-पत्र रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।

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किन पदों पर कितनी रिक्तियां हैं?

आयोग की ओर से जारी 155 रिक्तियों में कृषि, बागवानी, पशुपालन और अन्य संबंधित विभागों के पद शामिल हैं।

 
पद विभाग रिक्तियां
कृषि विकास अधिकारी कृषि विभाग 42
बागवानी विकास अधिकारी बागवानी विभाग 45
पशु चिकित्सा अधिकारी पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग 66
सहायक निदेशक (रेशम उत्पादन) कपड़ा और हस्तशिल्प विभाग 1
डेयरी विकास अधिकारी पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग 1
कुल 155

 

आवेदन कब तक कर सकते हैं?

  • इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 सितंबर 2026 की शाम पांच बजे से शुरू हो गई है।
  • पात्र अभ्यर्थी 30 सितंबर 2026 की शाम पांच बजे तक आवेदन कर सकते हैं।


आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को एपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अंतिम तिथि का इंतजार करने के बजाय समय रहते पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया पूरी करना बेहतर रहेगा।

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शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए?

अलग-अलग पदों के लिए संबंधित विषय और विभाग के अनुसार शैक्षणिक योग्यता तय की गई है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से संबंधित पद के अनुसार कम से कम स्नातक डिग्री होनी चाहिए। इसलिए आवेदन से पहले अभ्यर्थियों को अपने पद की निर्धारित शैक्षणिक योग्यता जरूर जांच लेनी चाहिए।

उम्र कितनी होनी चाहिए?

आवेदकों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

चयन कैसे होगा?

इन पदों पर अभ्यर्थियों का चयन कई चरणों की प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा। इसमें आवेदन की जांच के बाद लिखित परीक्षा, साक्षात्कार या मौखिक परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन शामिल है। चयन प्रक्रिया में प्रमुख चरण:

  • आवेदनों की जांच
  • लिखित परीक्षा
  • साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा
  • दस्तावेज सत्यापन


सभी चरणों में निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।

चयन के बाद कितनी मिलेगी सैलरी?

चयनित अभ्यर्थियों को पद के अनुसार 35,400 रुपये से 1,77,100 रुपये प्रति माह तक वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा नियमानुसार अन्य लाभ और भत्ते भी मिलेंगे।

वेतन पद के अनुसार अलग-अलग होगा। इसलिए अभ्यर्थी जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, उससे संबंधित वेतनमान की जानकारी अधिसूचना में जरूर देख लें।

आवेदन शुल्क कितना है?

आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थियों को निर्धारित आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा।

  • सामान्य रूप से आवेदन शुल्क 200 रुपये निर्धारित किया गया है।
  • शारीरिक रूप से दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) अभ्यर्थियों को पंजीकरण शुल्क में छूट दी गई है।

30 सितंबर से पहले कैसे करें आवेदन?

  • पात्र अभ्यर्थी एपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को अपनी शैक्षणिक योग्यता, आयु और अन्य पात्रता शर्तों की जांच कर लेनी चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद अभ्यर्थी अपने आवेदन का रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं, ताकि आगे की चयन प्रक्रिया में जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके।

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