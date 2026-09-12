एपीपीएससी: 1.77 लाख तक वेतन वाली नौकरी, कृषि विकास अधिकारी समेत 155 वैकेंसी, कब तक और कौन भर सकता है फॉर्म?

APPSC Recruitment 2026: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अरुणाचल प्रदेश से भर्ती का अवसर आया है। अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (एपीपीएससी) ने ‘ग्रुप-ए और ग्रुप-बी, राजपत्रित (तकनीकी) पद-2026 (भाग-I)’ की संयुक्त भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

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आयोग ने विभिन्न पदों और सेवाओं में कुल 155 रिक्तियां निकाली हैं। इन पदों के लिए देश के नागरिक, अरुणाचल प्रदेश के स्थायी निवासी और अरुणाचल प्रदेश अनुसूचित जनजाति का मूल निवासी प्रमाण-पत्र रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।